Xbox Game Pass, svelati i videogiochi di Febbraio?

Non manca molto per avere delle ufficiali novità da Xbox, considerando che alle 19:00 si terrà il consueto Xbox Developer Direct di inizio anno, ma i leaker non attendono di certo scadenze particolari per svelare in anticipo nuove informazioni, in questo caso riguardanti l'Xbox Game Pass.

Nel mentre continuano le discussioni, ad anni dal lancio di questo servizio, riguardo la sua sostenibilità e riguardo l'impatto che ha sulle vendite dei videogiochi inclusi dal day one, le prime novità per il catalogo Xbox Game Pass del 2025 sono stare rivelate da poco, e nonostante questo, possiamo dare già un'occhiata ai titoli che dovrebbero arrivare a Febbraio.

Avowed Copertina Xbox Game Pass 2025

Quali titoli sono in arrivo a Febbraio nell'Xbox Game Pass?

Sappiamo già da diversi mesi che il 18 Febbraio, su Xbox Game Pass, sarà disponibile Avowed, la nuova creazione di Obsidian. Se l'aggiunta di questo titolo è sicura quanto l'arrivo di Far Cry New Dawn a partire dal 4 Febbraio, ad accompagnarli dovrebbe esserci un ben noto titolo di Activision Blizzard.

Stiamo parlando di Crash Bandicoot 4: It's About Time, il più recente capitolo di questa serie, che secondo quanto suggeriscono i leak, sarà nel catalogo Xbox Game Pass entro la prima metà di Febbraio. Non è troppo difficile dare credito a questo leak considerando la presenza della Crash N.Sane Trilogy nel catalogo, aggiunto da Agosto 2024.

Heroes of the Storm copertina

Anche il catalogo EA Play vedrà una nuova aggiunta?

Ma le novità non finiscono qui. Anche Madden NFL 25 dovrebbe far parte dei videogiochi in arrivo a Febbraio per gli abbonati Xbox Game Pass, ovviamente come parte del catalogo EA Play. Nondimeno, come già accaduto con Overwatch 2 e con League of Legends, un altro titolo multiplayer potrebbe fare la sua comparsa nell'Xbox Game Pass.