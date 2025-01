Nintendo Switch 2: questi 5 giochi per Xbox saranno disponibili per la console?

Nintendo Switch 2 è stata ufficialmente annunciata da neanche una settimana, ed è subito diventata la novità più discussa del mondo videoludico; ulteriori informazioni su questa nuova console saranno disponibili nel Nintendo Direct del 2 Aprile, che svelerà certamente, fra le altre cose, prezzo e data d'uscita.

Nonostante questo, i rumor su questa console non si sono affatto fermati, visto che si inizia a parlare dei titoli in arrivo per Nintendo Switch 2, ma non parliamo dei first party come Mario Kart 9, visto per la prima volta nel trailer d'annuncio della console, bensì provenienti da Xbox.

Nintendo Switch 2.

Novità in arrivo da Xbox?

Il noto leaker eXtas1s ha suggerito che Xbox ha già dei piani per sbarcare sulla nuova Switch con ben cinque first party. Ciò non dovrebbe stupire molto, considerando come Xbox si stia sempre più focalizzando sulla pubblicazione dei loro titoli su console concorrenti.

Beneficiando della potenza della nuova console Nintendo, Xbox sarebbe pronta a pubblicare Diablo 4, Fallout 4, Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator, e Starfield. Non sarebbe troppo difficile credere che l'ultimo capitolo di Diablo arriverà su Switch 2, considerando la presenza di Diablo 3 su Nintendo Switch.

Nintendo Switch 2 Docked

Halo in arrivo su Nintendo Switch 2 e PS5?

Nella lista è anche presente Halo The Master Chief Collection, serie di titoli di cui si vocifera ormai da diversi anni a questa parte che fossero in arrivo su PS5. Con il lancio di Nintendo Switch 2, Xbox potrebbe ravvisare l'occasione ideale per la pubblicazione su entrambe le piattaforme.

Magari qualche dubbio potrebbe sorgere su titoli come Starfield e Microsoft Flight Simulator, ma non conoscendo nulla di preciso sulle performance di Nintendo Switch 2, non è possibile stabilire quanto realistici siano questi leak. Per adesso, l'unica concreta novità scaturita dall'annuncio della console riguarda il calo delle azioni Nintendo.