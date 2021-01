MSI – CES 2021: presentati portatili con schede grafiche Nvidia serie 3000

Le nuove schede grafiche Nvidia arrivano sui laptop da gaming

Msi E Laptop Gaming: Arrivano Le Schede Nvidia Serie 3000

Dall’11 al 14 Gennaio si è tenuto uno dei più importanti eventi al mondo sull’innovazione tecnologica, il CES di Las Vegas, quest’anno in veste totalmente digitale.

Che cos’è CES?

CES (Consumer Electronics Show) è una fiera che verte sul tema dei prodotti innovativi e tecnologici che verranno proposti al grande pubblico. L’evento si tiene ogni anno ad inizio gennaio a Las Vegas (Nevada, USA) e dura solitamente quattro giorni.

È proprio in occasione di questa fiera che nel corso degli anni sono stati presentati prodotti che hanno cambiato il nostro modo di vivere: dal Commodore 64 negli anni ‘80 ai CD ma anche la prima XBOX.

Brand mondiali e start up si riuniscono qui per confrontarsi e presentare al mondo le proprie novità tecnologiche, dai concept più rivoluzionari (e quasi fantascientifici), ai prodotti che potremo possedere entro pochi mesi.

Ed è proprio su questi ultimi che ci concentreremo! Abbiamo un po’ curiosato tra le novità presentate quest’anno ed abbiamo trovato diversi prodotti davvero interessanti, alcuni anche curiosi.

Ecco i pc portatili da gaming di MSI con scheda grafica Nvidia RTX 3000

In questo articolo vi abbiamo svelato le novità per i PC portatili da gaming da parte di Nvidia. (articolo Nvidia RTX 3000 per pc portatili)

Nemmeno il tempo di leggere le dichiarazioni ufficiali, alcuni produttori hanno già presentato i propri prodotti con questa tecnologia, tra cui MSI.

La grande novità presentata da MSI durante l’evento CES di quest’anno è che tutti i nuovi pc portatili sono equipaggiati con le nuovissime schede grafiche della serie GeForce RTX 3000 di Nvidia.

MSI e Nvidia serie RTX 3000: si potrà giocare in 4K

MSI afferma che il connubio tra la nuova scheda grafica e le nuove tecnologie montate sui pc sarà in grado di far eseguire i giochi in 4K, cosa rara nei pc portatili di oggi.

I pc spaziano da una scheda grafica RTX 3060 alla massima RTX 3080 Max-Q.

La loro massima espressione la trovano con i processori di ultima generazione e con uno schermo FHD da 240 Hz o da 300 Hz da 15,6 pollici.

Tutti i pc gaming di MSI inoltre hanno subito una trasformazione in termini di sottigliezza.

Il Modello Rog Zephyrus Duo

Ora i pc vanno da uno spessore di 1,6 cm a 2,7 cm, da quanto dichiarato, aprendosi facilmente anche con una mano sola. Di conseguenza, anche il peso è notevolmente diminuito, addirittura, il modello ROG Zephyrus G14 pesa solo 1,7kg.

Tutte le porte sono state riorganizzate per un totale di 7 entrare inclusi una porta USB-C e HDMI 2.0.

MSI e Nvidia RTX serie 3000: molti pc sono già acquistabili o preordinabili negli Stati Uniti.

Andando sul sito americano newegg.com è possibile già preordinare molti pc gaming portatili 2021 di MSI.

Non vediamo l’ora che siano disponibili anche qui in Italia!

Cosa ne pensi? Vota ora!