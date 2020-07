MSI Store apre ufficialmente Online

MSI Italia annuncia oggi che l’MSI Online Store è ufficialmente aperto e online, dopo vari mesi di sviluppo. Lo Store ufficiale MSI rappresenta il primo passo, a livello europeo, verso una nuova concezione di brand store.

Lo sviluppo non è stato facile e la situazione sanitaria italiana legata al COVID-19 non ha di certo aiutato gli aspetti logistici del progetto. Questo perché lo Store non rappresenta solo un nuovo modo diretto di acquisto per l’utente ma raffigura mesi e mesi di sviluppo con l’obiettivo di fornire uno strumento di vendita più coinvolgente per i tantissimi rivenditori locali presenti in tutta Italia. Lo stretto legame tra mondo online e mondo offline dell’MSI Store ha permesso di coinvolgere tutto il canale di rivenditori italiani, migliorando così anche il servizio di assistenza offerto agli utenti finali. MSI

Sullo Store gli acquirenti possono trovare:

I Computer Desktop Gaming e gli eleganti Desktop Creator ;

e gli eleganti ; I mini-pc CUBI ;

; I Monitor da Gaming ;

; I Monitor Creator ;

; Le Periferiche Gaming tra cui tastiere, mouse, cuffie e sedie;

tra cui tastiere, mouse, cuffie e sedie; Gli Chassis e ovviamente la componentistica, cuore pulsante dell’azienda taiwanese.

Precisa l’azienda che il catalogo è in costante in aumento con prodotti esclusivi sullo Store, compresi gli MSI Rig di prossima attivazione.

L’Online Store di MSI propone diverse opzioni di acquisto tra cui la possibilità di acquistare Lucky Box in bundle su diversi prodotti.

Inoltre per i clienti offrono un assistenza di qualità premium con richiamata entro 2 ore, il reso gratuito entro 30 giorni, la spedizione gratuita (Per ordini superiori ai € 79) in 24/48 ore in tutta Italia e l’aggiornamento di tutti i desktop e All-in-One in garanzia, effettuato direttamente dall’utente o presso tutti gli SOS Point;

L’MSI Store è ora accessibile attraverso questo link.

