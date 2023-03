Msi immerse gv60, recensione – streaming mic per eccellenza?

MSI con il suo microfono Immerse GV60 stupisce ed imposta nuovi standard qualitativi riguardo le periferiche per i content creator e non solo.

MSI con il microfono Immerse GV60 entra di prepotenza nell’ambito degli accessori per streamer e mpm solo, e lo fa con un microfono che punta tutto sulla versatilità d’utilizzo in varie occasioni. Che siate gamer o che intendiate intervistare qualcuno, Immerse GV60 farà sicuramente al caso vostro. Basterà infatti selezionare la modalità adatta e avrete la miglior qualità audio possibile al minimo sforzo.

Questo è quanto promette MSI, un produttore e rivenditore che non ha certo bisogno di presentazioni, con la sua nuova periferica, che punta a diventare una solida base di partenza per il mercato delle periferiche pensate soprattutto per i content creator. Entriamo più nello specifico ed andiamo a vedere insieme se il microfono Immerse GV60 ci ha convinto e perché.

MSI Immerse GV60 – Estetica

Partendo da ciò che si nota prima, è d’obbligo parlare di estetica e di peso. MSI Immerse GV60 infatti già a primo impatto si presenta come un microfono imponente, sia di dimensioni e peso, sia di prestazioni. Siamo infatti davanti ad un prodotto che già alla prima occhiata si presenta come qualcosa di solido, con delle dimensioni non trascurabili.

La finitura del microfono è nera opaca e presenta una forma leggermente squadrata, posto su un’ampia base d’appoggio che restituisce allo stesso un equilibrio perfetto. Ad agevolare il tutto ci sono le sue dimensioni e il suo peso, non propriamente da ballerina di danza classica, visto che abbiamo un altezza di 270mm, una larghezza e una profondità di 110mm ed un peso di ben 1.1kg.

Posti frontalmente al microfono abbiamo alcuni potenziometri, tutti con la loro funzionalità unica. Partendo dal primo in alto abbiamo il selettore delle varie modalità di cattura audio (che andremo a vedere più avanti), a scendere abbiamo il potenziometro per il volume in uscita delle cuffie collegate al microfono, a seguire abbiamo il potenziometro per l’amplificazione del microfono, e infine un tasto che ci permette, se premuto, di mutare il microfono.

Sotto al microfono, che è possibile inclinare rispetto alla base per le diverse esigenze di angolazione, sono posti l’attacco a vite per il montaggio su un’asta apposita per microfono e il collegamento jack 3,5mm per l’ascolto in cuffia della nostra voce a latenza zero, cioè in tempo reale, mentre posteriormente abbiamo la presa USB Type-C per il collegamento al PC.

Chiaramente, essendo provvisto dell’apposito attacco a vite sottostante da 5/8” per chi volesse utilizzarlo collegandolo ad un apposito braccio (acquistabile separatamente), MSI ha provvisto il package di un cavo USB Type-C lungo ben 3 metri e due tappi a copertura dei fori laterali per il collegamento sulla base inclusa con il microfono.

MSI Immerse GV60 – Funzionalità

Ed è qui che MSI con il suo microfono punta a catturare l’attenzione della fetta maggiore di clientela, soprattutto verso coloro che cercano un’ottima resa audio e un’ampia usabilità in diverse occasioni ad un prezzo contenuto. Poiché è questo il punto forte del microfono Immerse GV60, la sua facilità d’uso e la sua versatilità, che rendono questo accessorio utile per qualsiasi occasione.

Le varie modalità di registrazione

Come abbiamo già anticipato poc’anzi, posto frontalmente al microfono Immerse GV60 avremo un potenziometro che ci permetterà di selezionare la modalità di cattura audio più adatta alle nostre esigenze. Queste modalità sono ben 4, e ognuna di esse permette di avere una diversa qualità audio a seconda delle fonti che vogliamo registrare. Stereo, Omnidirezionale, Cardioide e Bidirezionale. Andiamo a vederle nello specifico e a spiegarne l’utilizzo.

Stereo

La modalità stereo è la prima che ci ritroveremo posta a sinistra sul selettore, e ci permette di registrare due fonti audio, per l’appunto come viene indicato dal nome stesso. Questa è indicata nel caso di interviste o di talk dove l’altro interlocutore è posto accanto a noi, oppure se stiamo facendo un coro o vogliamo registrare due strumenti.

Omnidirezionale

Questa è la seconda modalità disponibile sul selettore, e permette di registrare tutto l’audio proveniente dall’ambiente a 360°, utilissima nel caso di conferenze con più persone o nel caso di eventi in cui è necessario catturare tutto l’audio che ci circonda, quali ad esempio orchestre. Anche in questo caso il microfono non ci ha deluso, e ci ha permesso di registrare in modo chiaro ogni fonte audio.

Cardioide

Indubbiamente questa è la modalità che quasi tutti utilizzeranno su questo MSI Immerse GV60, la quale ci permette di registrare esclusivamente l’audio che arriva frontalmente al microfono, escludendo vari rumori di fondo o fonti audio poste posteriormente al microfono. È chiaramente una modalità pensata per gli streamer o per chi si cimenta in podcast, e anche in questo il microfono si è comportato egregiamente.

Bidirezionale

Infine siamo giunti all’ultima modalità, la bidirezionale. Questa modalità ci permetterà di registrare l’audio proveniente sia frontalmente che posteriormente al microfono, ed è ottimale in caso di duetti vocali, di interviste in cui il nostro interlocutore si trovi di fronte a noi, o nel caso volessimo registrare l’audio di due microfoni.

Considerazioni

Abbiamo testato il microfono MSI Immerse GV60 in tutte le sue funzionalità, con rumori di fondo ed in ambiente silenzioso, e testando tutte le varie modalità di registrazione non ci è sembrato avere problemi degni di nota. Il microfono ha sempre registrato l’audio in maniera ottimale al netto delle sue capacità.

A volte il microfono Immerse GV60 ci è sembrato anche fin troppo sensibile a catturare l’audio, tuttavia niente che non si possa risolvere con un buon editing post processing. Per quanto riguarda la funzionalità che più interesserà i futuri acquirenti è nostro dovere avvertirvi, siete probabilmente davanti al miglior microfono della sua fascia di prezzo, anzi per ciò che offre il prezzo a cui viene venduto è anche mantenuto al ribasso. Peccato per il peso e l’ingombro generale, su quello forse si sarebbe potuto lavorare di più.