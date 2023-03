Asus tuf gaming mouse m4, recensione – air o wireless?

Quando si tratta di videogiocare su PC spesso i controller in uso fanno la differenza, soprattutto se parliamo di titoli altamente competitivi come Warzone 2.0, dove la precisione di puntamento e di fuoco può farci passare velocemente da una vittoria ad una sconfitta. ASUS con il mouse da gaming TUF M4 mira ad accontentare qualsiasi “palato”, dai videogiocatori incalliti a chi fa del mouse uno strumento lavorativo di tutti i giorni.

Grazie alla stessa casa produttrice ci è stata data la possibilità di testare con mano le potenzialità di due dei suoi prodotti, per l’appunto il mouse da gaming ASUS TUF M4 nelle sue due versioni, la versione Wireless e la versione Air, due ottimi mouse pensati per il pubblico più esigente. Se siete curiosi di sapere come è andata la prova non dovete far altro che continuare a scorrere la pagina.

ASUS TUF Gaming Mouse M4 – la versione Air

La prima versione del mouse M4 della ASUS TUF Gaming di cui parleremo è la versione cablata denominata Air, la cui prima particolarità che salta all’occhio è la scocca “bucherellata” di un bel nero opaco e con la scheda madre parzialmente a vista. E se pensate che la scelta sia stata semplicemente estetica vi sbagliate di grosso, non è questa infatti l’utilità principale del design di questo ottimo mouse, il quale è compatibile con Windows 10 ed ha una connessione USB 2.0.

Dimensioni e peso

Il mouse si presenta di dimensioni medie, adatto a qualsiasi tipo di mano, dalla più imponente alla più delicata. Siamo infatti davanti ad un accessorio che fa della sua praticità il suo punto più forte, con delle misure di 126 x 63.5 x39.6 mm, non imponente ma estremamente maneggevole se pensiamo al suo peso di appena 47 grammi. Si avete letto bene, nell’utilizzo di tutti i giorni questo mouse è talmente leggero da non affaticare mai e poi mai il vostro polso.

Specifiche

ASUS TUF di certo non si ferma qui, e abbiamo tantissimi ulteriori dettagli che necessitano di essere presi in considerazione. Il mouse ASUS TUF M4 Air è sprovvisto di connessione wireless, si presenta quindi con un cavo in paracorda (anch’esso estremamente leggero e molto resistente) lungo circa due metri che termina con un attacco USB e che mai ha rappresentato un “ingombro” o un “problema” per l’utilizzo dello stesso.

Il mouse TUF Gaming M4 Air è provvisto di trattamento antibatterico denominato ASUS Antibacterial Guard in argento ionico, in cui gli ioni d’argento a carica positiva (Ag+) si legano alle pareti cellulari di microbi e batteri a carica negativa, interrompendo le loro funzioni interne e impedendo un’ulteriore crescita. È quindi consigliatissimo anche per quelle postazioni dove più persone utilizzano lo stesso mouse, sia per giocare che per qualsiasi altro utilizzo.

Esternamente è dotato di 6 pulsanti programmabili (che garantiscono almeno 60 milioni di pressioni) attraverso il software Armoury Crate, che consente moltissime opzioni di personalizzazione, dalla programmazione di macro a vari effetti di luce se utilizzate dispositivi compatibili con Aura Sync. Posto nella parte superiore del mouse abbiamo il tasto per la regolazione di 4 livelli di sensibilità (400 DPI, 800 DPI, 1200 DPI e 1600 DPI), è presente per l’appunto un sensore ottico di altissima qualità a 16.000 DPI, regolabili per l’appunto con il pulsante posto appena sotto la rotellina del mouse. Rotellina sempre precisa e con il giusto feeback tattile, né troppo “dura” da ruotare né troppo “morbida”.

Ma cosa accadrebbe in un ambiente umido o nel caso che qualche goccia della nostra bevanda preferita finisse sul mouse? Questa è una delle domande che più ci angoscia la mente nel guardare ogni buco presente sul mouse. Niente paura, ASUS ha pensato davvero a tutto, in quanto il circuito stampato interno è protetto da un rivestimento protettivo idrorepellente IPX6.

Considerando il peso ultraleggero è un mouse che consigliamo a chi cerca la praticità a tutti i costi, è un mouse che quasi non ci si accorge di utilizzare e con una precisione massima in qualsiasi condizione d’uso. Se fate parte di quell’utenza che passa moltissime ore al PC (che sia per gaming o per lavoro) non possiamo che consigliarvi l’utilizzo di questo mouse. Il vostro polso ci ringrazierà un giorno.

ASUS TUF Gaming Mouse M4 – la versione Wireless

Questo modello è la seconda variante del mouse da gaming ASUS TUF M4 e stavolta presenta una connessione wireless, niente cavo per il collegamento quindi e largo alla “nuova tecnologia”. Anche in questo caso ASUS non si è limitata alla sola estetica, che presenta in egual modo una scocca nera opaca con finiture lucide.

Sono assenti rifiniture “particolari” presenti sul dorso del mouse, fatta esclusione del marchio TUF che risalta lucido sul dorso, ma se capovolgiamo il mouse ci troviamo davanti ad un selettore con tre modalità, on, off, e col simbolo bluetooth. Questa è la particolarità di questo mouse, il quale è possibile collegarlo non soltanto sfruttando due tipi di connessioni diverse, ma è possibile collegarlo persino a due dispositivi diversi per utilizzarlo nello stesso momento.

Dimensione e peso

Per quanto concerne le dimensioni ed il peso siamo di fronte ad un mouse dalle dimensioni medie,

126 x 63.5 x39.6 mm esattamente come il suo “fratello cablato” che abbiamo visto poc’anzi. La cosa che li differenzia è il peso, leggermente maggiore per quanto riguarda questo modello wireless, che raggiunge il peso di 86 grammi compreso di batterie.

Specifiche

Iniziamo da ciò che ci ha particolarmente sorpreso, al di la della precisione e della sensibilità del sensore ottico (che sembra essere il fiore all’occhiello dei mouse ASUS) che non delude neanche stavolta, parliamo della connessione “dual” del dispositivo. All’interno della scocca superiore del mouse è presente il vano batteria con annesso ricevitore wireless, il quale può essere collegato ad un PC.

Capovolgendo il mouse possiamo passare dalla connessione wireless e utilizzarlo accoppiato al dispositivo dove abbiamo collegato il ricevitore, oppure possiamo spostare il selettore nella modalità bluetooth ed utilizzarlo su un secondo dispositivo. Immaginate ad avere una postazione “dual PC” per gioco o per editing video, non dovrete più collegare due tastiere e due mouse o uno splitter USB con selettore integrato per condividere un mouse ed una tastiera su due PC.

Con il mouse ASUS TUF Gaming M4 Wireless vi basterà semplicemente spostare l’interruttore apposito per passare da un dispositivo all’altro, il che è veloce, pratico e soprattutto vi fa risparmiare soldi (non dovrete acquistare un secondo mouse) e spazio. Questo dispositivo rappresenta una scelta obbligata per chiunque abbia una postazione “dual PC”, ma è possibile collegarlo in bluetooth anche ad altri dispositivi, quali smartphone o tablet.

Anche questa versione wireless del mouse ASUS TUF Gaming M4 gode del trattamento ASUS Antibacterial Guard in argento ionico che ne riduce la presenza di batteri, ed è dotato di 6 pulsanti anch’essi riprogrammabili attraverso il software apposito Armoury Crate. Qui però il sensore ottico, sempre di altissima qualità, è a 12.000 DPI, regolabili in 4 livelli di sensibilità attraverso il relativo pulsante posto sotto la rotellina, anche qui estremamente precisa.

Infine entrambi i mouse sono dotati di piedini in politetrafluoroetilene (PTFE), che permettono ai dispositivi di scorrere senza alcun problema e agilmente su qualsiasi tipo di superficie. Il mouse ASUS TUF Gaming M4 non delude, ne in versione Air ne in versione Wireless, la quale convince seppur lo consigliamo ad una tipologia di utenza diversa.

Nella sua versione wireless il mouse ASUS TUF M4 risulta essere leggermente più pesante, ma anche più comodo con l’assenza di connessione via cavo e molto più versatile, con due connessioni distinte, wireless o bluetooth. Questo, così come il mouse di cui abbiamo precedentemente parlato, lo abbiamo testato con Diablo IV nella sua recente open beta.

In entrambi i casi il mouse si è sempre comportato egregiamente, non c’è stato alcun ritardo nei comandi, tuttavia può risultare meno comodo del suo fratellino dai risvolti traforati. Come abbiamo già accennato in caso di lunghissime sessioni lavorative al PC consigliamo la versione AIR, ma per un utilizzo comune questa versione Wireless è quella che vi consigliamo.