Napoleon di kubrick sarà una miniserie prodotta da spielberg!

Stanley Kubrick è uno dei registi più apprezzati (in campo cinematografico e non solo), che ci ha regalato pellicole indimenticabili come ad esempio 2001 Odissea nello Spazio, The Shining dall’omonimo romanzo di Stephen King e anche film sconvolgenti –per l’epoca- come Arancia Meccanica. Un’altra pellicola del regista era in programma, ovvero Napoleon, ma questa non vide mai la luce. Il film avrebbe dovuto raccontare di Napoleone Bonaparte.

Anche se il film non fu mai realizzato, un altro grandissimo regista ha in mente di sviluppare l’idea di Kubrick e di realizzare una serie tv: Steven Spielberg, che si occuperà di realizzare la serie in sette episodi e che si sta occupando della produzione. Spielberg, che sta collaborando con la moglie e l’assistente del defunto regista, ha dichiarato:

Con la cooperazione di Christiane Kubrick e Jan Harlan stiamo mettendo in piedi una grande produzione per HBO basata sulla sceneggiatura originale di Stanley per Napoleon. Stiamo lavorando a Napoleon come una serie limitata in sette parti.

Kubrick per Napoleon aveva compiuto diverse ricerche: per realizzare le ambientazioni della pellicola avrebbe voluto girare in differenti location, in Europa come Francia, Romania e Regno Unito, ingaggiando anche 40.000 soldati che sarebbero stati disposti a partecipare al progetto. Purtroppo in quel periodo uscì Guerra e Pace tratto dall’omonimo romanzo di Lev Tolstoj ed inoltre lo stesso tema di Napoleon era stato ripreso da Kubrick per il film Waterloo, la quale però fu un flop. Per questi motivi il regista abbandonò il progetto a favore della direzione del film Barry Lindon.

Il progetto sembra tanto ambizioso, ma con un regista come Steven Spielberg che ha realizzato film importanti e divenuti cult come Minority Report, Jurassic Park e Indiana Jones, e con la produzione che dovrebbe essere di HBO, il progetto è sicuramente in buone mani.