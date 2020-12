Natale con Scrubs: 3 episodi da vedere durante le feste

Natale e Scrubs è un binomio che può essere rappresentato benissimo da queste 3 meravigliose puntate a tema natalizio. Questa sitcom, ideata da Bill Lawrence (sceneggiatore di alcuni episodi di Friends e La Tata) nasce nel 2001 ed è composta da 8 stagioni (più la Nona che è praticamente un altro prodotto seriale, che non fa ridere, con attori diversi nonostante qualche personaggio storico).



Scrubs racconta la vita del dottore John Dorian, interpretato da Zach Braff (di cui si segnalano film validi come La Mia Vita a Garden State, The Last Kiss e Wish I Was Here), e di tutti i suoi intrecci a livello relazionale, personale e professionale all’interno dell’ospedale presso cui lavora, il Sacro Cuore.

Scrubs 2001-2010

L’aspetto più interessante di questo prodotto è la capacità di far divertire lo spettatore e al tempo stesso di farlo commuovere, grazie alla messa in scena di puntate sia esilaranti sia drammaticamente tristi. Inoltre, a ogni circa fine episodio è prevista una morale, molto spesso raccontata dalla voce narrante di Jd, che porta lo spettatore a porsi qualche domanda su diversi temi.

Turk E Jd



Di seguito saranno presenti i migliori episodi di Scrubs in cui è presente come sfondo o come tema centrale la festa più attesa e più bella di tutto l’anno: il Natale.

IL MIO MOMENTO MIGLIORE 4X12 (Scrubs, 2005)

Zach Braff (Jd) in Il mio momento migliore 4×12 (Scrubs, 2005) NATALE come sfondo

L’ospedale Sacro Cuore si veste di Natale in questo dodicesimo episodio della quarta stagione di Scrubs. Il tema principale viene introdotto da Jd a inizio puntata quando si domanda quale possa essere stato il suo momento migliore accaduto in Ospedale, causando così una reazione catena per tutti i personaggi della serie che ripenseranno al proprio momento di gloria.



L’episodio parte già alla grande con il migliore momento di Jd, ossia fare sesso con la nonna di un bambino dopo aver assistito al parto della madre sulla rampa della scala dell’ospedale. Anche quelli degli altri sono geniali ed esilaranti, come quello di Todd che riesce a rianimare un paziente soltanto grazie al suo micidiale cinque.



La puntata prende una piega drammatica quando arriva un padre di famiglia, sprovvisto di assicurazione medica, accompagnato dal figlio. La sua preoccupazione principale è quella di non essere a casa col piccolo in tempo per Natale a causa della sua malattia.

Il mitico Dr. Kelso avrà un ruolo speciale in tutto questo.

La musica gioca un ruolo fondamentale in Scrubs e in questa puntata si può ascoltare il celebre pezzo degli A-ha “Take on me” del 1985.

Todd E Il Cinque Dei Miracoli

IL MIO GESù PERSONALE 1X11 (Scrubs, 2001-2002)

Il Mio Gesù Personale 1×11 (Scrubs, 2001)

Il Mio Gesù Personale è l’undicesima puntata della prima stagione, ossia la prima che parla o che è ambientata durante la festa di Natale. L’ospedale del Sacro Cuore è totalmente addobbato con colori e luci natalizie. In questo contesto la persona più contenta al mondo è Turk, forse l’unico tra gli specializzandi e tutto il personale sanitario a essere ancora fiducioso per quanto riguarda la magia del Natale. La sua fede religiosa verrà messa in discussione dopo aver trascorso un turno straziante in Pronto Soccorso. Riuscirà a tornare sui suoi passi?



Si tratta di una delle puntate più significative e profonde di Scrubs, capace di regalare sia tante risate a non finire sia copiose lacrime amare. Sono presenti alcune scene davvero troppo divertenti in questo episodio, come quella in cui il grandioso Dr. Cox viene immaginato da Jd con le fattezze del Grinch (vedi foto a inizio articolo) o quella in cui sempre il protagonista sogna un metodo alla Fonzie di Happy Days per risvegliare un paziente dal coma sotto le note di “Rock around the clock” di Bill Haley and His Comets del 1954.



Puntata imperdibile da vedere e rivedere!

Jd Come Fonzie Di Happy Days

IL MIO MOSTRO 2X10 (Scrubs, 2002)

Rowdy, il cane impagliato di Jd e Turk in Il Mio Mostro 2×10 (Scrubs, 2002)

Il Mio Mostro, decima puntata della seconda stagione, può essere benissimo introdotta in un’ipotetica Top 10 dei migliori episodi di Scrubs e forse è la migliore, secondo chi scrive, tra le tre selezionate in questo articolo.

Da subito ci vengono presentati i problemi dei vari personaggi: Elliot si trova senza soldi e senza un tetto sopra la testa; la coppia Turk e Carla fatica a riservarsi del tempo per la propria intimità ; Jd è in un periodo di forte siccità non uscendo con una ragazza da molti mesi.



In tutto questo, l’Ospedale, addobbato ancora una volta da luci e colori natalizi, viene immaginato come un mostro verde con gli occhi rossi capace di rovinare le vite di chi ci lavora. Grazie alla magia del Natale e alla presa di coscienza di tutti i personaggi, tutto si risolverà , soprattutto per Jd ed Elliot in una delle scene più belle dell’intera serie, soprattutto per i romanticoni come il sottoscritto. Citazione onorevole per il mitico Rowdy, il cane impagliato di Jd e Turk, presente in questo episodio con delle splendide corna da renna in perfetto stile natalizio, per non parlare della scena stupidissima in cui fa il bagno assieme al padrone sognatore nella vasca.



Epica la scena finale in cui parte quel capolavoro musicale dei The Coral “Dreaming of you” del 2002.

Elliot E Jd

