Netflix, tutte le uscite di giugno 2026: dagli anime alle serie italiane

Il catalogo di Netflix di giugno 2026 sembra capace di accontentare un po' chiunque: si va dal ritorno di anime acclamati a novità del panorama seriale italiano, senza dimenticare commedie fresche, film d'autore e documentari true crime.

L'animazione giapponese conquista Netflix: My Hero Academia e Shangri-La Frontier

Gli appassionati di anime avranno pane per i loro denti fin dal primo giorno del mese.

Dal 1° giugno fa il suo debutto la sesta stagione di My Hero Academia dell’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, in cui lo scontro totale con il Fronte di Liberazione Paranormale raggiungerà vette drammatiche e decisive.

Contemporaneamente, per gli amanti del genere videoludico e fantasy, riprendono le avventure virtuali di Rakuro Hizutome con la seconda stagione di Shangri-La Frontier. I nuovi episodi promettono di espandere ulteriormente l'universo di gioco tra nuovi boss e un'immancabile dose di ironia. Consigliato Disney+, tutte le uscite di giugno 2026 (e c’è un ritorno attesissimo) Leggi ora

Viaggio nello spazio con MILKY☆SUBWAY THE GALACTIC LIMITED EXPRESS

Sempre dal 1° giugno, le novità animate si arricchiscono con il lungometraggio MILKY☆SUBWAY THE GALACTIC LIMITED EXPRESS.

Questo film animato di stampo fantascientifico accoglie gli spettatori a bordo di un suggestivo treno spaziale in viaggio tra le stelle e i misteri della galassia. Un'opera che fa delle sue atmosfere surreali e di un comparto visivo ricercato i suoi punti di forza.

True Crime: The Witness

Per chi cerca storie ad alta tensione emotiva ispirate a fatti reali, il 4 giugno arriva The Witness. Questa miniserie drammatica live-action in tre parti che ripercorre le drammatiche conseguenze dell'omicidio di Rachel Nickell, uno dei casi di cronaca nera più discussi del Regno Unito degli anni Novanta.

La narrazione adotta una prospettiva intima, seguendo gli eventi attraverso gli occhi del figlio della vittima, testimone oculare della terribile aggressione.

A corredo della serie, la piattaforma rilascerà anche il documentario correlato L’omicidio di Rachel Nickell per chi volesse approfondire i dettagli dell'indagine.

Amori aziendali con Jennifer Lopez in Office Romance

Il 5 giugno è il momento della commedia romantica originale Office Romance. La protagonista è Jennifer Lopez, ed è interamente ambientata in un frenetico contesto aziendale.

La trama segue le vicissitudini e la nascita della relazione tra due colleghi di lavoro, costretti a collaborare a stretto contatto su un progetto mentre tentano faticosamente di bilanciare i propri sentimenti con le rigide dinamiche professionali dell'ufficio.

Il grande ritorno della serialità italiana: Mare Fuori 6 e I Cesaroni - il ritorno

La metà del mese sarà dominata da due dei brand televisivi italiani più amati in assoluto. Il 10 giugno sbarca sulla piattaforma l'attesissima sesta stagione di Mare Fuori (qui la nostra recensione), pronta a raccontare le nuove, tormentate vicende dei ragazzi dell'IPM di Napoli.

Una scena dalla serie tv, Mare Fuori.

Ma la vera operazione nostalgia scatta il 15 giugno con I Cesaroni – Il ritorno: i componenti della famiglia più famosa della Garbatella tornano sullo schermo dopo moltissimi anni per questa nuova stagione e per la gioia dei fan storici della fiction.

Le altre novità di Netflix a giugno 2026

A completare i titoli di punta, l'intrattenimento musicale italiano si accende con la terza stagione del rap-show Nuova Scena (Rhythm + Flow Italia) in arrivo il 22 giugno.

A fine mese, precisamente il 25 giugno, i riflettori si sposteranno invece sulla seconda stagione del live-action fantasy Avatar – La leggenda di Aang.