Mare Fuori 6, Recensione: cosa è rimasto della serie cult?

In definitiva, Mare Fuori 6 conferma che il successo commerciale non sempre cammina di pari passo con la tenuta narrativa. L'addio di Rosa Ricci chiude un'epoca d'oro, lasciando spazio a nuovi volti che devono ancora dimostrare il proprio carisma. La serie sta perdendo sempre più colpi e ma il rischio che l'onda si trasformi in bonaccia è reale: per ritrovare la rotta, servirà più coraggio e meno mestiere e soprattutto delle buone caratterizzazioni per i nuovi personaggi che difficilmente potranno eguagliare quelli originale, dalle cui storie è nata la serie.

Mare fuori, la serie italiana di grande successo prodotta da Rai e Picomedia, col tempo si evoluta, non è stata più solo un fenomeno televisivo ma ha travalicatolo schermo trasformandosi anche in un musical andato in scena nei teatri italiani, il format è stato venduto in numerose nazioni all'estero ed è nata un'operazione cinematografica ambiziosa.

Un film prequel interamente dedicato al personaggio di Rosa Ricci (Maria Esposito): Io sono sono Rosa Ricci (trovate qui la nostra recensione).

Tuttavia, nonostante questo status e l'amore del pubblico, la nuova, sesta stagione, resa disponibile prima in streaming sulla piattaforma RaiPlay e successivamente andata in onda prima serata su Rai 2, sembra confermare un trend preoccupante: la serie ha perso un altro colpo dopo la già molto traballante quinta stagione.

L'impressione è che nel mandare avanti questa ormai macchina commerciale, si sia smarrito il vero senso di Mare Fuori, quel realismo crudo che aveva reso l'IPM di Napoli un luogo nel quale risiedeva l'affetto di milioni di spettatori.

La scelta di Rosa: la fine di un'era

Mare Fuori 6 segna il capitolo finale della storyline di Rosa Ricci (Maria Esposito), personaggio iconico e colonna portante delle ultime stagioni.

La sua evoluzione in questi episodi è stata fondamentale: la ragazza che aveva scelto di portare avanti il suo cognome rinunciando all'amore ha finalmente deposto la corazza da boss per riappropriarsi della sua umanità.

/ Picomedia, RAI

Dopo essersi ricongiunta con sua madre sceglie la libertà e il programma di protezione lontano da Napoli, chiude definitivamente il cerchio, ma si vede anche un piccolo riavvicinamento (fuori schermo), un incontro con il suo grande amore Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo). Se da un lato questo addio regala al personaggio la pace che meritava, dall'altro lascia un vuoto incolmabile: Rosa non era solo una protagonista, era l'anima tragica di Mare Fuori.

Senza di lei, la serie perde il suo magnete principale, lasciando il dubbio che la sua uscita di scena possa coincidere con lo spegnimento della scintilla originale dello show, anche perché adesso dei personaggi principali, quelli che avevano dato vita alla serie non resta quasi più nessuno.

Mare fuori 6: tra eccessi e stanchezza narrativa

Le criticità di questa stagione risiedono proprio nel tentativo di mantenere alto il livello di drammaticità a ogni costo. La scrittura appare a tratti esasperata, con intrecci che sfiorano l'inverosimile e dinamiche tra i detenuti che sembrano "copie carbone" di conflitti già visti nelle prime stagioni.

Il passaggio da serie di denuncia a vero e proprio franchising globale ha portato a una saturazione del racconto: la violenza nell'IPM è diventata più cupa e costante, ma a tratti priva di quella profondità emotiva che giustificava il dolore dei protagonisti.

La critica e una parte del fandom hanno evidenziato come l'accoglienza più tiepida sui social, rispetto ai record del passato, sia il sintomo di una stanchezza: il rischio è che Mare Fuori stia diventando la parodia di se stessa, allungando il brodo in attesa delle già confermate stagioni 7 e 8.

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Anche la tragica dipartita di Alina (Yeva Sai), la reazione di Pino (Artem) e il cliffhanger finale, in cui lo spettatore resta con tanti dubbi su alcune dinamiche in particolare, quella che riguarda il rapimento di Samuele Zago (Francesco Luciani) non sono stati momenti di grande pathos e non so se riusciranno a convincere il pubblico a proseguire con la visione di una prossima stagione.

Mare fuori 6: i nuovi volti che non convincono e il futuro incerto

Nonostante gli addii pesanti, non solo Rosa, ma anche le partenze di Micciarella (Giuseppe Pirozzi) verso la Svezia e il trasferimento di Diego (Enrico Tijani), l'IPM si è popolato di nuovi ingressi nel tentativo di rinfrescare il cast.

Le tre sorelle Sharon (Cartisia Somma), Marika (Carlotta Pinto) e Annarella (Greta De Rosa) si sono imposte come le nuove "antagoniste", senza essere in grado di esserlo, portando, spietatezza, drammi familiari, e un nuovo volto che dovrebbe fare da colonna sonora alla serie con la sua musica, assieme a Stella (Virginia Bocelli).

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Mentre l'arrivo di un nuovo direttore, Stefano Stazi (Romano Reggiani), e di figure misteriose come la ragazza asiatica Mei Ling (Joyce Huang), indicano la direzione che la serie vuole intraprendere: un ricambio generazionale totale. Tuttavia, il futuro appare nebuloso.

La serie sembra ora muoversi verso un genere più vicino al teen drama d'azione, allontanandosi dalle radici psicologiche degli esordi. Resta da capire se i nuovi personaggi avranno lo spessore necessario per reggere il peso di un'eredità così ingombrante o se la marea, dopo aver raggiunto il picco, stia inesorabilmente iniziando a ritirarsi.