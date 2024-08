Nintendo Switch 2: Uscita e Specifiche Svelate, Attesa per il 2025

Nintendo sembra non avere fretta nel lanciare un'erede per la sua amatissima Switch , nonostante le vendite globali abbiano superato i 143 milioni di unità, soprattutto grazie alla sua console ibrida che continua a fatturare nonostante la sua uscita nel 2017. Secondo Chris Dring di GamesIndustry durante un podcast , afferma che "non c'è nessuno sviluppatore con cui abbia parlato che si aspetti un lancio entro quest'anno fiscale" , che terminerà il 31 marzo 2025. Le voci parlano di una finestra di lancio compresa tra aprile e giugno 2025 . Viene confermata però la presenza di nuove specifiche avanzate e un prezzo stimato di 499 dollari , secondo nuovi rapporti dati da Hideki Yasuda, analista di Tokyo Security .

La nuova console, che non sarà semplicemente un modello aggiornato come la Switch OLED, offrirà prestazioni avanzate grazie a specifiche tecniche inedite. Si parla di un livello di prestazioni simile a quello di Steam Deck, con una GPU potenziata e una CPU più debole. La console supporterà anche tecnologie come NVIDIA DLSS e Ray Reconstruction, rendendola competitiva persino con PlayStation 5 e Xbox Series X in termini di Ray Tracing.

Nonostante la carenza di dettagli ufficiali, si prevede che la Switch 2, nome provvisorio visto che non è stato neanche dichiarato il nome effettivo, possa essere compatibile con i vecchi Joy-Con e giochi fisici, mantenendo la possibilità di giocare ai vecchi titoli pure sulle nuove console. La Nintendo Switch 2 potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per Nintendo, attirando l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo.