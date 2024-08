Stalker 2 Brilla alla Gamescom 2024: Xbox Svela Nuove Sorprese e Demo Esclusiva

Alla Gamescom 2024, Xbox ha catturato l'attenzione dei fan con una serie di annunci dedicati a Stalker 2: Heart of Chornobyl , uno dei titoli più attesi dell'anno. Durante l'evento, è stata presentata una nuova demo del gioco che ha impressionato per la sua qualità grafica e l'immersività dell'esperienza .

Il game director di Stalker 2, in un'intervista, ha sottolineato l'infinita libertà d'azione che il gioco offrirà ai giocatori, combinata con un elevato livello di immersività . L'obiettivo del team di sviluppo è di far sentire i giocatori completamente immersi nel mondo post-apocalittico di Chornobyl , dove ogni decisione avrà un impatto significativo sul proseguimento della storia .

Con questi annunci, Xbox ha chiaramente voluto ribadire la sua fiducia nel progetto Stalker 2, che si preannuncia come uno dei titoli di punta della sua line-up per il 2024. L'entusiasmo dei fan è palpabile, e l'attesa per l'uscita del gioco è ormai alle stelle. Ricordiamo che l'uscita del titolo è programmata per il 20 novembre di quest'anno!