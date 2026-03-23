Amanda Seyfried: 5 film (e una serie) da non perdere con l’attrice de Il Testamento di Ann Lee

Il nuovo film di Mona Fastvold, Il Testamento di Ann Lee, è al cinema, e la protagonista assoluta, nonché colei che ha incantato il red carpet in un caldo pomeriggio di Venezia 82, è Amanda Seyfried.

L'attrice che interpreta Ann Lee è giunta al suo quarto musical cinematografico e vanta già una carriera ricca di successi. Di seguito, tra titoli sottovalutati e alcune certezze, ecco cinque film (e una serie tv bonus) che vedono protagonista Amanda Seyfried da recuperare.

Una favola dark che segna gli esordi dell'attrice e non è affatto la classica storia di Cappuccetto Rosso. Il film racconta di Daggerhorn, un villaggio che stringe un patto con un licantropo: un sacrificio animale ogni mese in cambio di una vita priva di terrore, ma una ragazza (Seyfried) scopre di essere legata alla creatura fantastica. Consigliato The Testament of Ann Lee: ecco la vera storia da cui è tratto il film Leggi ora

Nel cast anche Gary Oldman senza le tuniche di Sirius Black.

The Housemaid - Una di Famiglia

Il più recente film con Amanda Seyfried prima de Il Testamento di Ann Lee. In un seducente e provocante thriller con Sydney Sweeney, il film è la nuova trasposizione cinematografica del Bestseller scritto da Freida Mcfadden.

In Time

Uno dei pochissimi Sci-Fi che hanno visto la partecipazione dell'attrice di Mamma Mia!, con una discussa ambientazione futuristica.

Questa volta, in un cast della portata di Justin Timberlake, il premio Oscar Cilian Murphy e Olivia Wilde, dovrà destreggiarsi in un futuro in cui il gene dell'invecchiamento è stato sconfitto e il tempo è diventato la moneta con cui la popolazione paga i beni.

Dear John

Una storia d'amore in bilico a causa della guerra: uno scenario che potrebbe essere ancora attuale. Amanda Seyfried e Channing Tatum sono John e Savannah, la coppia di questo film d'amore del 2010.

Scooby!

Ebbene sì, abbiamo anche un piacevolissimo film d'animazione, perché la Seyfried ha prestato la voce ad un personaggio della squadra investigativa nell'ultimo cartone di Scooby Doo: Daphne.

Non è solo il classico film animato per bambini grazie all'ottima realizzazione della trama e la presentazione visiva.

The Crowded Room

Un'accoppiata insolita e inaspettata, quella di Amanda Seyfried con l'amatissimo attore di Spiderman, Tom Holland.

Siamo a Manhattan, estate 1979, un giovane viene arrestato per un crimine, e un improbabile detective si trova a dover risolvere il mistero che si nasconde prima che il vero criminale colpisca ancora.