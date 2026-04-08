One Piece 3, un mini teaser svela quando uscirà la prossima stagione del live-action Netflix

Già da tempo la terza stagione del live-action di One Piece prometteva di accorciare i tempi rispetto alla realizzazione della seconda stagione e infatti Netflix non ha perso tempo e ha pubblicato un mini teaser trailer che ci mostra il titolo della terza stagione e l'anno di uscita.

Titolo e anno di uscita della terza stagione del live-action di One Piece

La terza stagione di One Piece live-action si intitolerà La battaglia di Alabasta e che uscirà nel 2027.

Un netto miglioramento rispetto ai tempi di produzione della seconda stagione che sono durati ben tre anni, portando la seconda stagione ad uscire il 10 marzo scorso, mentre la prima stagione era uscita nel 2023. Considerando la lunghezza dell'anime e del manga, è necessario che i tempi siano più brevi da qui in poi.

Come da titolo, la terza stagione coprirà tutta la saga di Alabasta, dove i Cappelli di Paglia dovranno aiutare la principessa Vivi (Charithra Chandran) a sconfiggere l'organizzazione di assassini, Baroque Works, capeggiata da Mr.

0, che scopriamo nel finale di stagione essere Crocodile (Joe Manganiello), per salvare il suo regno.