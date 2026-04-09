Matthew Perry, svolta nel caso: 15 anni alla spacciatrice di ketamina per la morte dell’attore

Jasveen Sangha è stata condannata a 15 anni di carcere per aver venduto illegalmente la ketamina che ha causato la morte dell’attore di Friends, Matthew Perry, nel 2023.

La donna, 42 anni, aveva già ammesso la propria colpevolezza lo scorso anno per cinque capi d’accusa federali legati al caso: gestione di un luogo destinato al traffico di droga, tre episodi di distribuzione di ketamina e un’accusa più grave di distribuzione con conseguenze letali o danni gravi alla salute.

Secondo l’accusa, Sangha gestiva da anni un’attività di spaccio su larga scala dalla sua abitazione a North Hollywood, promuovendosi come fornitrice esclusiva per clienti ricchi e personaggi noti dell’ambiente hollywoodiano.

Nell’ottobre 2023, Sangha e un suo collaboratore avrebbero venduto a Matthew Perry 51 fiale di ketamina, consegnate al suo assistente personale. Quest’ultimo avrebbe somministrato all’attore almeno tre iniezioni, risultate fatali.

Il 28 ottobre 2023 Perry fu trovato senza vita nella jacuzzi della sua abitazione a Los Angeles. L’autopsia ha stabilito che la causa principale del decesso è stata l’effetto acuto della ketamina, aggravato da altri fattori come l’assunzione di buprenorfina, l’annegamento e una patologia coronarica.

Anche l’assistente personale dell’attore e un complice di Sangha hanno ammesso le proprie responsabilità e sono in attesa di sentenza.

Altri due uomini coinvolti nella vendita della sostanza sono già stati condannati: Salvador Plasencia sta scontando una pena di due anni e mezzo di carcere, mentre Mark Chavez ha ricevuto tre anni di libertà vigilata dopo aver confessato il proprio ruolo nella distribuzione della droga.