Only Murders in The Building 3×03, Recensione – Scattano le indagini

Ecco cosa pensiamo del terzo episodio di Only Murders in The Building 3.

Dopo i primi due episodi rilasciati su Disney + l’8 agosto, la terza stagione di Only Murders in The Building procede con il terzo episodio “Preparate i fazzoletti”, disponibile per la visione sulla piattaforma streaming dal 15 agosto.

Con questa nuova puntata la comedy con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez entra nel vivo dell’indagine. Come Only Murdes in The Building ci ha abituato nelle scorse stagioni, dopo aver fatto un breve quadro superficiale sul delitto e sulla vittima (della quale conosceremo sempre più sfaccettature tramite flashback), i nostri personaggi si mettono a lavoro sul caso, iniziando a raccogliere indizi e fare le prime congetture.

Lo spettacolo deve continuare

In questa stagione il personaggio che appare più determinato a scoprire la verità e a ridare vita al podcast è Mabel Mora (Selena Gomez), mossa anche dalla nostalgia del tempo passato con i suoi due improbabili amici Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short), che appaiono invece più distratti, in particolare Oliver che è totalmente immerso nello spettacolo che stava per segnare il suo ritorno da regista di Broadway, spettacolo che non vuole abbandonare in nessun modo nonostante le mille difficoltà e la morte dell’attore protagonista. Oliver infatti, per natura testardo, pur di salvare Rattle Dazzle ha deciso di trasformarlo in un musical, con scarsi e confusi risultati, a parte la meravigliosa canzone cantata e interpretata da Loretta (Meryl Streep).

In Only murders in The Building 3 il presunto colpevole del delitto è stato già individuato e arrestato durante il secondo episodio “Il battito non si ferma“, ma è palese a tutti gli spettatori che anziché essere la risoluzione quell’evento segna solamente il vero punto di partenza dell’azione, un’espediente per aggiungere un tocco in più alla struttura narrativa che si ripete generalmente sempre allo stesso modo dalla prima stagione.

Meryl Streep e Martin Short in Only Murders in the Building 3

Scoprire qualcosa di più dei personaggi e dei rapporti tra di loro

Come già detto in precedenza, in questo episodio le indagini si avviano sul serio e prendono vita i primi sospetti, ma il ritmo generale è più rilassato e di più ampio respiro rispetto ai due episodi precedenti che risultavano inevitabilmente per i fatti accaduti più ricchi e frenetici. Gli eventi che accadono sono di rilevanza apparentemente minore e hanno un peso più leggero nella storia, ma allo stesso tempo apportano un contribuito necessario per poter andare avanti, così come deve essere, e ci aiutano a scoprire le nuove dinamiche in atto tra i vari personaggi. In questo episodio scopriamo qualcosa di più della fitta rete di rapporti che nei mesi delle prove del musical è stata tessuta.

Selena Gomez e Jesse Williams in Only Murders in The Building

In una serie non tutti gli episodi possono essere carichi di rivelazioni shock o eventi importanti, specialmente in una comedy dalle sfumature investigative come Only Murders in The Building, sono necessari episodi che si soffermano sulla fase del raccogliere prove e indizi e comprende un po’ meglio il ruolo degli altri personaggi e dei possibili sospettati.

Preparate i fazzoletti, infatti, è un episodio godibilissimo che si fa guardare con piacere e innesca nello spettatore curiosità e desiderio di conoscere sempre di più. La sceneggiatura punta i riflettori un po’ più sui nuovi personaggi, dando modo di poter comprendere piano piano i loro caratteri e le loro intenzioni. Il colpevole si nasconde tra loro?

Staremo a vedere se nel prossimo episodio in uscita martedì 22 agosto potremo scoprire di più.