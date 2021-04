Oscar 2021: Tutti i vincitori

Dopo un ritardo di due mesi, si è finalmente svolta nella notte tra il 25 e il 26 aprile la 93ª edizione dei premi Oscar 2021, tenutasi in presenza a Los Angeles, sia al Dolby Theatre che all’Union Station.

NOMADLAND SI IMPONE

I pronostici dei Directors Guild of America Award, insieme a quelli dei Golden Globes 2021, si sono rivelati corretti. È infatti Nomadland di Chloé Zhao ad aggiudicarsi la duplice vittoria per miglior film e miglior regia: regista cinese naturalizzata americana, è la seconda donna, e la prima asiatica, a vincere in queste categorie nella storia degli Academy Award.

I’ve been thinking a lot lately of how I keep going when things get hard, and I think it goes back to something Ilearned when i was a kid. When I was growing up in China my dad and I used to play this game: we would memorize classic chinese poems and texts and we will recite it together and try to finish each other’s sentences, and there’s one that I remember so dearly. It’s called “The three character classics” and the first phrase goes: people at birth are inherently good, and those six letters had such a great impact on me when I was a kid and I still truly believe them today, even though sometimes it might seem like the opposite. It is true but I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold down to the goodness in themselves and to hold on to the goodness in each other, no matter how difficult it is to do that. Potrebbe interessarti Netflix – Tutte le uscite di Aprile… Soul – Quando un’anima si perde (spoiler) DARK CRYSTAL(1982), LA RECENSIONE

Il suo trionfo è accompagnato dalla statuetta consegnata a Frances McDormand come miglior attrice protagonista, terzo Oscar nella sua carriera: in precedenza, ha vinto nella medesima categoria per Fargo nel 1997 e per Tre manifesti a Ebbing, Missouri nel 2018.

GLI ALTRI VINCITORI

Contro ogni previsione, invece, che vedeva Chadwick Boseman (per la sua interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom) candidato favorito alla vittoria come miglior attore protagonista, è Anthony Hopkins per il ruolo nel film The Father ad aggiudicarsi il premio Oscar 2021, diventando così, ad 83 anni, l’attore più anziano di sempre a vincere una statuetta, dopo il successo nel 1992 per Il silenzio degli innocenti.

Già vincitrice negli Screen Actors Guild Awards, è a Yuh-Jung Youn che va il premio come miglior attrice non protagonista per Minari, pellicola di Lee Isaac Chung. Miglior attore non protagonista è invece Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, già noto per il suo ruolo in Scappa – Get out.

Il premio Oscar per la miglior canzone originale va a “Fight for You” , parte della colonna sonora di Judas and the Black Messiah, lasciando l’amaro in bocca a Laura Pausini, autrice della canzone “Io sì” per il film La vita davanti a sé. Nemmeno l’italiano Pinocchio di Matteo Garrone è riuscito a portarsi a casa una statuetta, battuto da Ma Rainey’s Black Bottom in miglior trucco e migliori costumi.

A vincere nella categoria di miglior film straniero è Druk (Un altro giro), film del regista danese Thomas Vinterberg che, durante il discorso di ringraziamento, ha ricordato la figlia morta in un incidente poco prima dell’inizio delle riprese del lungometraggio.

Nella categoria di miglior film di animazione è Soul, film Pixar disponibile su Disney+, ad aggiudicarsi l’ambita statuetta, vincendo anche per la miglior colonna sonora.

Nessun premio a Il processo ai Chicago 7, nonostante le sei nomination ricevute. Vince come miglior sceneggiatura originale Una donna promettente, mentre Tenet si aggiudica il premio per i migliori effetti speciali e Mank trionfa nelle categorie di miglior fotografia e miglior scenografia.

Di seguito, trovate per ogni categoria – in grassetto – tutti i vincitori dei Premi Oscar 2021.

Miglior film

Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Oscar 2021 – Nomadland

Miglior regia

Chloe Zhao, Nomadland

Thomas Vinterberg, Un altro giro

David Fincher, Mank

Lee Isac Chung, Minari

Emerald Fennel, Una donna promettente

Miglior attrice protagonista

Frances McDormand, Nomadland

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attore protagonista

Anthony Hopkins, The Father

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Oscar 2021 – Anthony Hopkins

Migliore attrice non protagonista

Yuh-Jung Youn, Minari

Maria Bakalova, Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Oscar 2021 – Yuh-Jung Youn

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom, Jr., Quella notte a Miami…

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Oscar 2021 – Daniel Kaluuya

Miglior film straniero

Un altro giro, Danimarca

Better Days, Hong Kong

Collective, Romania

The Man Who Sold His Skin, Tunisia

Quo Vadis, Aida?, Bosnia ed Erzegovina

Oscar 2021 – Un Altro Giro

Miglior film di animazione

Soul

Onward

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria

Shaun, vita da pecora: Farmageddon

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi

Oscar 2021 – Soul

Miglior cortometraggio animato

Se succede qualcosa, vi voglio bene

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People

Oscar 2021 – Se Succede Qualcosa, Vi Voglio Bene

Miglior sceneggiatura originale

Una donna promettente

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Oscar 2021 – Una Donna Promettente

Miglior sceneggiatura non originale

The Father

Borat – Seguito di film cinema

Nomadland

Quella notte a Miami…

La tigre bianca

Migliore colonna sonora originale

Soul

Da 5 Bloods – Come fratelli

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Migliore canzone originale

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice – Il processo ai Chicago 7

“Husavik” – Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga

“Io sì (Seen)” – La vita davanti a sé

“Speak Now” – Quella notte a Miami…

Miglior fotografia

Mank

Judas and the Black Messiah

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Oscar 2021 – Mank

Miglior montaggio

Sound of Metal

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Il processo ai Chicago 7

Oscar 2021 – Sound Of Metal

Migliore scenografia

Mank

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Notizie dal mondo

Tenet

Migliori costumi

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma.

Mank

Mulan

Pinocchio

Migliori trucco e acconciature

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma.

Elegia americana

Mank

Pinocchio

Oscar 2021 – Ma Rainey’s Black Bottom

Migliori effetti speciali

Tenet

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

L’unico e insuperabile Ivan

Oscar 2021 – Tenet

Miglior sonoro

Sound of Metal

Greyhound – Il nemico invisibile

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Miglior cortometraggio

Due estranei

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

Oscar 2021 – Due Estranei

Miglior cortometraggio documentario

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Oscar 2021 – Colette

Miglior documentario

Il mio amico in fondo al mare

Collective

Crip Camp – Disabilità rivoluzionarie

The Mole Agent

Time