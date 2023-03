Indice dei contenuti PlayStation Plus Premium: Sonic Frontiers

Il nuovo gioco in prova su PlayStation Plus Premium è stato annunciato da SEGA e Sony, e come si può facilmente intuire riguarderà il riccio più veloce di tutti i tempi, Sonic. E quale potrebbe mai essere a questo punto il gioco in questione se non Sonic Frontiers, di cui recentemente è anche stata rivelata l’uscita del primo DLC gratuito? Insomma, per i fan del riccio blu le sorprese sembrano non finire.

PlayStation Plus Premium: Sonic Frontiers

L’annuncio di Sonic Frontiers, come abbiamo già anticipato, è arrivato a qualche ora di distanza da quello diramato riguardo l’uscita del primo DLC gratuito, e offrirà agli abbonati del servizio PlayStation Plus Premium di poter provare con mano il titolo. Purtroppo attualmente non è stata rivelata ne la forma della demo in questione né di quanto sarà la durata della stessa.

La demo di Sonic Frontiers verrà resa disponibile il 23 marzo, esattamente in concomitanza del rilascio del primo DLC gratuito, che sappiamo aggiungerà tantissime nuove meccaniche, tra cui la modalità fotografica, un Juke-Box e nuove sfide. Abbiamo intenzione di credere che è proprio quella la ragione di questa demo, quella di poter attrarre quei videogiocatori (crediamo davvero pochi) che non hanno già acquistato il gioco in passato, mostrando loro la qualità del titolo.

C’è anche da aggiungere che in realtà non è la prima volta che Sonic Frontiers viene distribuito in forma di demo ai videogiocatori, in quanto mesi fa è stato resa disponibile una demo del videogioco anche sullo store online di Nintendo Switch, ma in quel caso la demo è aperta a tutti. Nel caso di PlayStation invece sarà necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Sempre restando in tema Sonic Frontiers, è doveroso ricordare ai nostri lettori quali sarà la roadmap di SEGA riguardo i DLC in uscita. Il secondo DLC includerà infatti nuove sfide e nuovi Koco, mentre il terzo sarà quello più “appetibile” che includerà nuovi personaggi giocabili e nuove storie.