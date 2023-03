Indice dei contenuti Horizon Forbidden West Burning Shores: bonus preorder

Rompendo il silenzio che fino ad ora sembrava avvolgere l’universo narrativo di Aloy, Sony annuncia ai propri fan l’apertura dei preorder per il nuovissimo DLC di Horizon Forbidden West. L’espansione si chiamerà Burning Shores e permetterà alla protagonista di gioco di esplorare la pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth.

Stando a quanto dichiarato da Sony Playstation sulle pagine ufficiali e sulla pagina dedicata ad Horizon Forbidden West, il DLC non implementerà alcuna funzionalità extra immediatamente disponibile ai giocatori, essendo necessario quindi il completamento della storia principale per poter accedere al contenuto aggiuntivo. Consigliamo quindi a tutti i giocatori volenterosi di vivere questa nuova esperienza nelle terre selvagge di Tenakth di prendere il proprio DualSense ed avanzare nella storia entro il 19 aprile 2023, data di debutto di questo nuovo DLC.

“La storia di Aloy riprende nel punto esatto in cui termina Horizon Forbidden West, quindi per giocare a Burning Shores dovrete completare la missione principale di Horizon Forbidden West (compresa la missione finale Singolarità). Dopo gli eventi di Singolarità, Aloy riceverà una chiamata dal suo Focus all’inizio del DLC.” Sony Playstation

Horizon Forbidden West Burning Shores: bonus preorder

I giocatori che effettueranno un preorder del DLC Burning Shores avranno dirittu ad una serie di bonus, i quali potranno accrescerel’arsenale di Aloy o più semplicemente apportare modifiche estetiche ai suoi equipaggiamenti. Vi riportiamo qui di seguito tutti i bonus disponibili col preorder di Horizon Forbidden West Burning Shores.

Abito tintura Ondanera (disponibile presso il primo commerciante)

(disponibile presso il primo commerciante) Arco di precisione Ondanera (disponibile presso il primo mercante delle Rive Ardenti)

Vogliamo, in ultima istanza, ricordarvi che il DLC sarà in esclusiva PlayStation5. Pertanto coloro in possesso di una copia di gioco su PlayStation4 non potranno accedere ai contenuti aggiuntivi.

Horizon Forbidden West Burning Shores uscirà il 19 aprile 2023 all’esiguo costo di 19,99€.

