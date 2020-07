Pokémon: annunciata la nuova espansione Futuri Campioni

Negli scorsi giorni The Pokémon Company International ha annunciato la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Futuri Campioni, disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 settembre 2020.

Con l’espansione Futuri Campioni, gli Allenatori avranno l’occasione di ricreare nel GCC la loro avventura attraverso la regione di Galar, raccogliendo spille con i simboli delle Palestre, oltre a carte olografiche con i Pokémon di ogni Capopalestra, proprio come nei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Gli elementi principali dell’espansione comprendono: undici Pokémon-V più quattro Pokémon-V a figura intera; tre Pokémon-VMAX e una carta Aiuto a figura intera.

Gli Allenatori che lo desiderano, potranno scoprire Venusaur, Lucario e Incineroar nella loro nuova veste di Pokémon-V, oltre a fantastiche creature Gigamax come Drednaw-VMAX e Alcremie-VMAX. Ma non è tutto, dato che l’espansione Futuri Campioni saranno disponibili diverse collezioni, tra cui quella di Dubwool-V e Hatterene-V, un set Allenatore Fuoriclasse e una collezione speciale dedicata a Mary. Ecco i nuovi set in arrivo:



Collezione con spilla dell’espansione Futuri Campioni e Collezione speciale con spilla dell’espansione Futuri Campioni

La collezione con spilla dell’espansione Futuri Campioni comprende sei versioni, ognuna ispirata a un Capopalestra diverso della regione di Galar con una spilla e una carta olografica corrispondenti. Le collezioni con spilla basate sulla Palestra di Turffield di Yarrow, quella di Keelford di Azzurra e quella di Steamington di Kabu saranno disponibili dal 25 settembre 2020; mentre le collezioni con spilla ispirate alla Palestra di Piquedilly di Poppy, quella di Spikeville di Ginepro e infine quella di Knuckleburgh di Laburno verranno pubblicate il 13 novembre 2020.



Inoltre, la Collezione speciale con spilla dell’espansione Futuri Campioni ha due versioni che rappresentano le Palestre di Latermore e Circhester. In ognuna di queste collezioni, gli Allenatori troveranno delle fantastiche spille con i simboli di ogni Palestra e due carte olografiche con i Pokémon di entrambi i Capipalestra. La collezione speciale con spilla dell’espansione Futuri Campioni sarà disponibile dal 2 ottobre 2020. Gli Allenatori potranno scegliere il loro Capopalestra preferito oppure collezionarli tutti.

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Futuri Campioni

In arrivo il 25 settembre 2020, il set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Futuri Campioni contiene Charizard nella sua forma Gigamax e una carta promozionale a figura intera di Charizard-V; dieci buste dell’espansione Futuri Campioni e diversi accessori di gioco.



Collezione Dubwool-V e collezione Hatterene-V dell’espansione Futuri Campioni

Gli Allenatori troveranno la collezione Dubwool-V dal 25 settembre 2020 e la collezione Hatterene-V dal 23 ottobre 2020 presso i rivenditori autorizzati. Queste collezioni includono una carta promozionale olografica e una carta olografica gigante di Dubwool-V o Hatterene-V, oltre a quattro buste dell’espansione Futuri Campioni.

Collezione speciale Mary dell’espansione Futuri Campioni

Infine, la collezione speciale Mary dell’espansione Futuri Campioni sarà disponibile dal 23 ottobre 2020 e comprende due carte promozionali di Pokémon-V, otto buste dell’espansione Futuri Campioni e un tabellone di gioco del Gioco di Carte Collezionabili.

Artwork buste espansione Futuri Campioni

