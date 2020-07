Le 10 migliori esclusive Playstation 4

Ghost of Tsushima è stato pubblicato come l’ultima delle esclusive di spicco di Playstation 4.

I Sucker Punch hanno accolto il fardello di chiudere una tradizione lunga 7 anni, durante i quali Sony si è imposta sul mercato come uno degli studi di produzione migliori di sempre.

Gli sviluppatori che fanno capo a Sony hanno maturato enorme esperienza e costituiscono al momento un dream team che punta alla definitiva consacrazione con Playstation 5.

Attraverso un sondaggio fatto sul nostro gruppo Facebook “Playstation Italia – Ps5“, abbiamo stilato la classifica delle 10 migliori esclusive, che negli ultimi anni hanno segnato la storia di Playstation 4 e dei videogiochi in generale.

Scopriamo le migliori esclusive Playstation 4

10. Marvel’s Spiderman

Insomniac Games supera le aspettative con un gioco incentrato sull’Uomo Ragno capace di attirare schiere di utenti anche non necessariamente appassionati dell’eroe Marvel.

Spider-Man è un brand da sempre legato a Playstation, tanto da ispirare il font della prima versione della Playstation 3. Questo ultimo capitolo delle avventure di Peter Parker racconta una storia originale che fa da contorno ad un gameplay solido e dannatamente divertente.

9. Until Dawn

Until Dawn reinterpreta il teen horror e lo ripropone sottoforma videoludica.

Un’avventura grafica impostata sulla falsa riga dei film horror anni ’80/’90, in cui un serial killer psicopatico punta a massacrare un gruppo di ragazzi.

Nonostante sia uno scenario già visto, la trama subisce twist interessanti in corso d’opera e le scelte prese dal giocatore influiscono pesantemente sull’esito. Sicuramente tra le avventure grafiche più originali sul mercato.

8. Persona 5

Uno dei J-RPG più apprezzati degli ultimi anni, uscito in esclusiva Sony su Playstation 3 e Playstation 4.

Recentemente ne è uscita una rivisitazione migliorata denominata Royal e qualora vogliate recuperarlo, vi consigliamo di farlo in questa edizione.

7. Uncharted 4: La Fine di un Ladro

Ultimo capitolo delle avventure di Nathan Drake e prima iterazione su Playstation 4 della serie.

Il gioco evolve le proprie prospettive tecniche e porta Naughty Dog ad abbracciare nuove vie di esplorazione degli ambienti. Il realismo e l’attenzione al dettaglio preannunciavano la maturità tecnica raggiunta recentemente dallo studio capitanato da Neil Druckmann.

6. Infamous: Second Son

Sucker Punch prima di esplorare il Giappone feudale portò nel lontano 2014 il miglior capitolo del proprio franchise di punta.

Infamous: Second Son reinterpreta il mondo dei supereroi, regalando agli utenti Playstation 4 un’avventura caratterizzata da super-poteri originali e scelte difficili da parte del giocatore.

5. Horizon: Zero Dawn

Esclusiva Playstation 4 ancora per pochi giorni, Horizon: Zero Dawn sta per festeggiare il proprio lancio su PC.

Aloy è la protagonista di questa avventura, ambientata in un mondo post-apocalittico estremamente paradossale: l’essere umano convive sotto forma di primitivo con macchine tecnologicamente avvanzate.

Killer-application per Sony, questo brand è il perno sul quale Playstation 5 punterà durante i suoi primi mesi di vita.

4. Bloodborne

Per quanto i Souls rimangano giochi di nicchia, Bloodborne è il titolo che più di tutti ha avvicinato il grande pubblico alle fatiche di From Software.

Con un mondo che ispirato alle opere di Lovecraft, Bloodborne è un horror in pieno stile souls-like, caratterizzato da toni cupi e scenari di gioco estremamente rognosi da superare. Il level design è ottimo, ma stenta a raggiungere la perfezione offerta dal primo Dark Souls.

Ad oggi rimane una delle produzioni di Miyazaki e company migliori mai concepite.

Il DLC The Old Hunters completa l’opera con ulteriori ore di gioco di altissimo livello.

3. Death Stranding

Presentata come apparente esclusiva Sony, Death Stranding è da poco uscito anche su PC. Nonostante ciò Sony è nominata tra i produttori e va lodata per aver creduto nel progetto di un Hideo Kojima in un periodo oscuro della propria carriera.

Death Stranding è il riflesso del genio del suo creatore e porta innovazione all’intera industria. Durante le presentazioni dei giochi per la next-gen, l’influenza di questo gioco ha cominciato a farsi sentire con scenari e toni ereditati direttamente da questo Kolossal del videoludo.

2. God of War

Il quarto capitolo di God of War è già una pietra miliare del videogioco. L’opera di Balrog e Santa Monica ha rivoluzionato il genere action-adventure, con un’avventura dai toni epici e mitologici che esplora sentimenti prettamente umani.

Il rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus mostra un lato dell’eroe greco mai visto prima d’ora. Un cambio di rotta totalmente positivo per un brand che sembrava aver dato tutto, ma che nascondeva ancora un notevole potenziale.

1. The Last of Us – Parte II

Osannato dalla critica e bisfrattato dai fan, The Last of Us – Parte II è sicuramente il punto più alto raggiunto dal videogioco in questi ultimi anni.

Perfetto sotto un punto di vista tecnico e ottimale come gameplay. Questa seconda iterazione della serie post-apocalittica di Naughty Dog racconta l’avventura di Ellie, esplorando orizzonti raramente intravisti nei videogiochi.

Un gioco che, come accadde per il primo capitolo su Playstation 3, rappresenta il canto del cigno di Playstation 4.

Ma Playstation 4 ha offerto molto più dei giochi presenti in questa classifica. Tra le menzioni d’onore ci sono anche:

Detroit: Become Human (uscito anche su PC)

Ratchet & Clank

Days Gone

The Order: 1886

Ghost of Tsushima

The Last Guardian

Sakura Wars

Gran Turismo Sport

Driveclub

Nioh 2

Gravity Rush 2

Dreams

Medievil

e tanto tanto ancora…

Un ringraziamento speciale agli utenti di Playstation Italia e al loro contributo per la stilazione di questa difficile top 10.

