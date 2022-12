Pokémon scarlatto e violetto: come ottenere armarouge e ceruledge

All’interno di questa guida vi illustrerò tutti i passaggi necessari per ottenere Armarouge e Ceruledge in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Durante la campagna marketing di Game Freak per l’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, alcuni dei nuovi pokémon rivelati hanno incuriosito la community videoludica, nella fattispecie il Pokémon Guerrigneo Armarouge e il Pokémon Spadaccigneo Ceruledge. I due nuovi pokémon hanno istantaneamente acceso l’interesse degli appassionati, decisi a farli diventare parte integrante del loro team di pokémon. Se ancora non siete a conoscenza di come ottenerli, siete arrivati nel posto giusto. In questa guida vi illustrerò tutti gli step necessari per far diventare Armarouge e Ceruledge membri della vostra squadra di pokémon.

Pokémon Scarlatto e Violetto: dove trovare Charcadet

Come primo passo è necessario trovare Charcadet, il Pokémon Infantigneo, che può essere rinvenuto in svariate aree della regione di Paldea, anche se è un pokémon abbastanza raro da scovare; infatti, si può scorgere in dei precisi punti della mappa. Nella foto sottostante è raffigurata la schermata del pokédex, all’interno della quale sono evidenziati in giallo gli habitat di Charcadet, ovvero i luoghi d’interesse in cui lo potrete individuare per poi catturarlo.

Gli habitat di charcadet

Come evolvere Charcadet

Una volta catturato Charcadet, dovete recarvi a Picadia, una piccola cittadina situata a sud dell’Area 3 Est, poi dovrete parlare con un NPC che si trova davanti alla fontanella nei pressi del campo di lotta pokémon della città. Quando ci avvierete la conversazione, lei vi chiederà di portargli degli oggetti ben specifici che variano a seconda della versione alla quale state giocando: se state giocando a Pokémon Scarlatto, vi chiederà 10 cocci di Bronzor mentre se state giocando a Pokémon Violetto, vi chiederà 10 cocci di Sinistea.

Il personaggio non giocante (npc) a picadia

Una volta consegnato gli oggetti, otterrete l’Armatura fausta in Scarlatto che evolverà il vostro Charcadet in Armarouge mentre in Violetto otterrete l’Armatura infausta che lo evolverà in Ceruledge.

Dove trovare Bronzor

Bronzor può essere trovato in varie aree della mappa, più precisamente nei pressi delle rovine sparse per tutta la regione. Una volta scovato dovrete sconfiggerlo oppure catturarlo per un totale di 10 volte, così che lui vi possa droppare 10 cocci di Bronzor. Nella foto sottostante sono segnalate di giallo le zone d’interesse di Bronzor nella pagina del pokédex a lui correlata.

Gli habitat di bronzor

Dove trovare Sinistea

Sinistea, rispetto a Bronzor, può essere trovato solo in alcune parti della regione di Paldea, presso dei campi che circondano il centro abitato di Las Brasas oppure nelle vicinanze del Centro Pokémon a Picadia nella zona dell’Area Est 3. Come visto per Bronzor poca fa, anche per Sinistea dovremmo ripetere le medesime azioni, ovvero sconfiggere o catturare 10 esemplari così che ci possano droppare 10 cocci di Sinistea. Nella foto sottostante sono segnalate di giallo le aree d’interesse all’interno delle quali è possibile trovare il Pokémon Tè.

Habitat di sinistea

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono usciti lo scorso 18 novembre su Nintendo Switch, se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo, vi rimando alla recensione dei nuovi giochi di nona generazione.