Durante il Pokémon Presents tenutosi nella giornata odierna, trasmesso in occasione del ventisettesimo anniversario del brand, sono stati annunciati due raid speciali per la coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto.

I Raid Teracristal avranno come protagonisti le due creature Acquecrespe e Fogliaferrea, i cui concept sono già stati inseriti all’interno dei titoli, potendoli tranquillamente visionare consultando il libro scarlatto/violetto. Qui infatti tali creature vengono descritte come Pokémon immaginari, disegni realizzati dalla misteriosa illustratrice di Callugaris. Queste creature altro non sono se non le forme Paradosso degli storici leggendari Suicune e Virizion.

Acquecrespe è un Pokémon di tipo Acqua/Drago, dotato di Teratipo acqua. Potrete affrontare questa creatura all’interno dei Raid 5 Stelle presenti su Pokémon Scarlatto. Fogliaferrea, invece, è un Pokémon di tipo Erba/Psico, di Teratipo Psico ed affrontabile solo nella versione Violetto dei titoli.

I raid saranno disponibili su Pokémon Scarlatto e Violetto a partire da lunedì 27 febbraio fino a domenica 12 marzo 2023. Potrete affrontare quanti raid vorrete, ma sarà possibile catturare un unico esemplare di Acquecrespe e Foglieferrea per ogni salvataggio di gioco.

Nella stessa occasione è stato annunciato anche un nuovo DLC per la coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto. Potrete trovare tutte le informazioni riguardanti il DLC “Il Tesoro dell’Area Zero” in questo articolo. Questo pack di espansione, diviso in due capitoli, uscirà tra l’autunno e l’inverno di quest’anno.