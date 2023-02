In occasione del ventisettesimo anniversario della saga dei mostriciattoli tascabili, TPCI ha trasmesso uno speciale Pokémon Presents della durata di circa venticinque minuti, durante il quale è stato annunciato un nuovo DLC per la coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto. Il pack di espansione si chiamerà “Il Tesoro dell’Area Zero” e sarà suddiviso in due capitoli.

Ancora non abbiamo le date d’uscita dei due capitoli, ma sappiamo che La Maschera Turchese e Il Disco Indaco usciranno rispettivamente durante l’autunno e l’inverno di quest’anno. Nella Parte I: La maschera turchese e nella Parte II: Il disco indaco sarà possibile incontrare più di 230 Pokémon scoperti in altre regioni che però non sono apparsi in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Pokémon Scarlatto e Violetto: La Maschera Turchese

Nel primo capitolo del pack di espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell’Area Zero, esploreremo la regione di Nordivia, oltre i confini di Paldea. Vestendo i panni del protagonista di gioco, vivremo quello che sembrerebbe essere un festival dalle forti ispirazioni nipponiche. Proprio qui ci interfacceremo un un nuovo Pokémon, Ogerpon.

Nella terra di Nordivia verremo affiancati da tre nuovi mostriciattoli tascabili: Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. Questi Pokémon rappresentano gli eroi del villaggio, i quali hanno salvato gli abitanti della regione in tempi passati.

Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Disco Turchese

In questo secondo capitolo ci troveremo a vivere uno scambio studentesco, visitando l’Accademia Mirtillo. Qui faremo probabilmente luce sulla creatura descritta nel libro di Callugaris, descrittaci come un Pokémon a forma di disco. Questa creatura è Terapagos, essere cristallineo dalle sembianze simili ad una Tartaruga, sul cui dorso sono raffigurati i tipi attualmente esistenti.

Attualmente è possibile acquistare il DLC Il Tesoro dell’Area Zero tramite Nintendo E-Shop, al costo di 34,99€.