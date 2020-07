Recensione di Atlas 2020

Era il 22 dicembre del 2018 quando Atlas arrivò nello steam store come pre-alpha dopo aver impressionato molti giocatori durante i Video Game Awards 2018. Al giorno del lancio Atlas risultava ingiocabile, con bug in ogni dove, server non funzionanti, ritardi nell’eseguire le azioni dopo il comando e l’ottimizzazione era decisamente pessima.

Oggi Atlas è cambiato ? è un dlc di ARK?

Senza dubbio Atlas è un titolo vasto, che puo’ offrirvi anche migliaia di ore di gioco se vi piacesse. Tuttavia il potenziale del titolo non viene mai fuori durante il gameplay, questo a causa degli innumerevoli problemi che il titolo ancora ha.

Il tutto risulta quasi un DLC dell’ormai rinomato ARK: Survival Evoled. Questo per l’interfaccia identica (o quasi), la gestione del personaggi uguale e la costruzione con lo stesso funzionamento. I contenuti principali di Atlas, quindi quelli di un classico survival sono già stati visti, questo è evidente, ma cosa ha in più rispetto ad ARK ?

Atlas ti offre la possibilità di essere un pirata, di guidare dalle piu’ piccole imbarcazioni fino a dei galeoni enormi, e di sconfiggere dei boss all’interno del mondo di gioco. Tuttavia dal giorno della prima release ad oggi le cose non sono quasi cambiate. Il gioco soffre ancora di un ottimizzazione indecente, abbiamo dovuto mettere tutti i settaggi grafici al minimo per poter aver un esperienza fluida e che stesse quanto meno sui 65/70 FPS (lo abbiamo giocato con un Intel Core i7 6700k, 16gb di ram e una NVIDIA GTX 1660ti). Questo valore calava drasticamente nel momento in cui ci avvicinavamo a basi nemiche particolarmente grandi, a zone con una fitta boscaglia o semplicemente facevamo a pugni con un altro giocatore.

I server sono invece migliorati, sono quasi buoni, se non fosse per qualche volta che abbiamo riscontrato dei ritardi molto fastidiosi. I bug, come in ARK, sono presenti, ma in quantità eccessiva. Ci siamo trovati spesso bloccati in muri, rocce, buchi nelle navi, piante e perfino creature del mondo di gioco. Per non parlare dei bug grafici, distorsioni dei giocatori, texture non caricare e acqua con dei movimenti a dir poco anomali.

Il pvp dovrebbe essere una parte molto importante all’interno di un gioco come Atlas, tuttavia risulta spesso ingiocabile. Questo per via del fatto che non appena avevamo un contatto visivo con gli altri giocatori il gioco iniziava a subire un lag pesante e spesso anche dei ritardi nell’eseguire le azioni. E’ vero, abbiamo fatto le nostre uccisioni, ma senza avere lo stesso appagamento che abbiamo quando facciamo un uccisione in giochi come Rust, Ark o Dayz.

Mettiamo da parte i problemi, è un bel gioco ?

Senza dubbio Atlas può offrirti ore di divertimento, che sia per i bug o per il gioco in sè. Consigliamo vivamente di giocarlo con amici, in quanto vi farete delle grasse risate per le centinaia di cose che vi accadranno. Una cosa certa è che avrete problemi a raggiungere l’end-game, quindi quella parte di gioco dove avete quasi tutto e vi limitate a uccidere boss e fare raid alle basi nemiche, questo perchè i bug ed il lag vi faranno morire, spesso in punti dove il loot non potrà nemmeno essere recuperato.

Noi ci siamo divertiti molto, non possiamo negarlo, ma purtroppo Atlas è un gioco che richiede ancora moltissimo lavoro prima di diventare un titolo accettabile e giocabile giornalmente. Siamo sicuri che se continuano a lavorarci potrà avere un posto nell’olimpo dei giochi survival, viste le sue potenzialità.

Ad oggi il costo è di 24,99 sullo store di steam, un prezzo alto per lo stato attuale del gioco (ricordiamo che Atlas è in accesso anticipato) e ciò che offre.

Recensione di Atlas 2020 In Conclusione Atlas è un gioco con un potenziale incredibile, che se non fosse per i problemi evidenti catturerebbe chiunque. Senza dubbio è una sorta di DLC di ark. Il prezzo è decisamente alto per ciò che offre, ma potrebbe comunque offrirvi ore di divertimento se giocato con amici. Punteggio dei lettori 0 Votes 0 Pro Molto potenziale Divertente se giocato con amici Contro Molti bug grafici Spesso i server soffrono di de-sync Pvp quasi ingiocabile Non si riesce a godere a pieno l'esperienza di gioco Prezzo alto per ciò che offre 4.5

