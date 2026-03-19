Reminders of Him – La parte migliore di te, le 5 differenze tra film e libro

È attualmente nelle sale italiane il nuovo dramma sentimentale tratto dal romanzo di Colleen Hoover, Reminders of Him – La parte migliore di te, con protagonisti Maika Monroe e Tyriq Withers.

Una storia che parla di redenzione, di seconde possibilità e dell’amore, attraverso la regia di Vanessa Caswill, capace di conciliare i momenti più tragici con quelli più ironici e spensierati.

Come vuole la tradizione, è normale aspettarsi qualche piccolo cambiamento rispetto al manoscritto originale, sebbene la pellicola – la cui sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Hoover assieme a Lauren Levine – resti una trasposizione fedele, tanto da riprendere alcune battute presenti nel libro.

Non solo: le lettere scritte da Kenna durante la sua detenzione diventano un elemento simbolico all’interno del lungometraggio, una sorta di terapia per la protagonista, che cerca di fare pace con il suo passato senza tuttavia riuscire a ottenere il perdono delle persone che facevano parte della sua vita.

Nonostante la storia non subisca alterazioni, rintracciamo le differenze più evidenti.

Nel romanzo, il primo incontro tra Kenna e Ledger avviene nel bar di lui: tra i due scatta immediatamente una forte chimica, che li porta a scambiarsi il primo bacio (e qualcosa di più) alla fine della serata. È sicuramente una delle scene più appassionanti tra i due, sopratutto se si considera che nemmeno si conoscono, ma tanto basta per trasmettere allo spettatore quel senso di amore a prima vista. Consigliato Reminders of Him – La parte migliore di te, Recensione: una storia di redenzione e seconde possibilità Leggi ora

Nel film la scena subisce un piccolo cambiamento. Kenna e Ledger si incontrano ancora nel bar, ma il bacio viene interrotto all’ultimo momento.

Una scelta stilista che mira a evidenziare come l’attrazione tra i due personaggi sia evidente fin da subito; allo stesso tempo, l’assenza di una delle scene d’apertura più memorabili contribuisce a far sviluppare il loro rapporto in modo più graduale, senza bruciare le tappe.

Reminders of Him - La parte migliore di te - Sfondo

Il significato del nome Diem

Nel libro il nome della bambina di Kenna acquisisce una notevole importanza, sopratutto se si tiene conto della sua particolarità.

Diem, infatti, non è altro che l’abbreviazione di Carpe Diem, un motto che riflette l’intenzione della protagonista di rivendicare il proprio ruolo di madre e di prendere parte alla vita di sua figlia. Si tratta inoltre dello stesso incitamento utilizzato dal suo defunto fidanzato, Scotty, per spingerla a vivere nel presente.

Nel film di Vanessa Caswill, il significato del nome di Diem viene completamente omesso, rendendo meno immediata la comprensione del suo valore all’interno della storia.

La scomparsa di alcuni personaggi

Sebbene in secondo piano, nel romanzo si fa una breve conoscenza della madre di Kenna attraverso alcuni flashback.

Si comprende come la donna non sia mai stata realmente interessata a costruire un rapporto con la figlia: durante l’infanzia, infatti, Kenna viene affidata ai servizi sociali per due volte a causa dell’incapacità materna di prendersi cura di lei. Inoltre, la madre non tenta nemmeno di far visita alla figlia in carcere né di conoscere la nipote.

Allo stesso modo, nel libro vengono introdotti anche i genitori di Ledger, due pensionati che viaggiano con il loro camper e fanno visita al figlio ogni volta che possono.

Il loro è un legame forte e complice: Ledger, infatti, si apre proprio con la madre riguardo ai suoi sentimenti per Kenna, riflettendo sulle difficoltà di una possibile relazione con lei, anche perché i suoi vicini - genitori del suo migliore amico defunto - rifiutano qualsiasi contatto.

Nel film, questi personaggi vengono completamente eliminati, contribuendo così ad alleggerire il carico emotivo della storia.

L'anello di fidanzamento

Tra i momenti più emozionanti del libro troviamo la scena in cui Scotty e Kenna entrano in un negozio e notano un anello. Poiché il ragazzo non può permetterselo, regala alla ragazza un qualcosa di meno costoso.

Nel finale, la madre di Scotty, Grace, consegna a Kenna lo stesso anello che la coppia aveva ammirato in passato. Si scopre, quindi, che i Landry avevano acquistato il prezioso gioiello perché Scotty aveva intenzione di chiedere la mano della sua fidanzata.

Nel film, l’anello e il suo significato simbolico vengono completamente eliminati, diminuendo la tensione emotiva della relazione tra Scotty e Kenna. Tuttavia, rimane chiaro il desiderio del ragazzo di sposarla, come rivela al suo amico, anche senza che lei ne sia a conoscenza.

Reminders of Him - La parte migliore di te - Sfondo

Reminders of Him: un finale più riflessivo

Nell’epilogo del romanzo, scopriamo che Kenna e Ledger vanno a vivere insieme e in seguito costruiscono una famiglia con la nascita di un figlio, che chiameranno Scotty in memoria della loro perdita.

Diem crescerà circondata dall’affetto dei nonni e della madre, mentre Ledger, alla fine, decide di vendere la casa che stava costruendo per continuare a vivere nella sua casa d’infanzia.

Il finale del film si discosta leggermente dal romanzo di Hoover. Le ultime immagini mostrano Kenna e sua figlia mentre tornano sul luogo dell’incidente per rimettere la croce commemorativa.

Si tratta di un finale più riflessivo, ancorato al presente e volto a commemorare la memoria del passato, senza mai svelare cosa riserverà il futuro ai protagonisti.