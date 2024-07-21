Ryan Reynolds e l’incontro con Madonna per Deadpool & Wolverine

Manca sempre meno a Deadpool & Wolverine ed i fan sono in delirio, soprattutto dopo l'emozionante trailer finale pubblicato nelle ultime ore.

Gli aneddoti legati al film ed al suo dietro le quinte però non sono di certo finiti, anzi, pare che Ryan Reynolds e Hugh Jackman ne abbiano in serbo parecchi.

Ryan Reynolds, infatti, ha poco fa rivelato di aver incontrato di persona Madonna per ottenere il permesso di utilizzare la sua iconica canzone, Like a Prayer, in Deadpool & Wolverine.

Durante un'intervista con SiriusXM, Reynolds ha spiegato che lui e il regista Shawn Levy hanno avuto una riunione privata con la popstar per presentarle la scena del film in cui la canzone sarebbe stata utilizzata. Madonna ha apprezzato la scena e si è anche offerta di regalare alcuni suggerimenti per la scena che i due hanno subito colto ed integrato poi nel film.

Shawn Levy ha descritto l'incontro come un'esperienza unica, paragonandolo ad un incontro regale. Madonna, nota per essere decisamente selettiva riguardo all'utilizzo delle sue canzoni nei film, è stata quindi ben lieta di dare il proprio consenso.

Deadpool & Wolverine: svelata l'intera colonna sonora

Ryan Reynolds ha anche parlato della colonna sonora del film, che includerà brani di *NSYNC e Avril Lavigne.

Lo stesso Hugh Jackman ha espresso la sua gratitudine per l'apporto creativo di Madonna, sottolineando quanto sia stato importante per il progetto. Di seguito, tutti i brani che compongono la colonna sonora.

1. Only You (And You Alone) - The Platters

2. Bye Bye Bye - *NSYNC

3. Angel of The Morning - Merrilee Rush & The Turnabouts

4. SLASH - Stray Kids

5. Glamorous - Fergie

6. Iris - The Goo Goo Dolls

7. The Power Of Love - Huey Lewis & The News

8. I'm a Ramblin' Man - Waylon Jennings

9. You Belong To Me - Patsy Cline (Featuring - The Jordanaires)

10. The Lady In Red - Chris de Burgh

11. I'm with You - Avril Lavigne

12. “The Great

est Show” (da "The Greatest Showman"/Soundtrack Version) - Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya e The Greatest Showman Ensemble

13. You're The One That I Want - Olivia Newton-John e John Travolta

14. I'll Be Seeing You - Jimmy Durante

15. Make Me Lose Control - Eric Carmen

16. You're All I Need to Get By - Aretha Franklin e The Philharmonic Orchestra

17. Good Riddance (Time of Your Life) - Green Day

Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema italiani il 24 luglio, promettendo di offrire una colonna sonora unica e momenti indimenticabili, grazie anche alla collaborazione con Madonna.