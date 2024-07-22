Deadpool & Wolverine: i fumetti da leggere per prepararsi al film

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

In Deadpool & Wolverine vedremo per la prima volta i due antieroi Marvel da co-protagonisti sul grande schermo. Un team-up che si è però materializzato più volte sulle pagine dei fumetti, in cui il Mercenario Chiacchierone e Logan hanno condiviso le vignette.

In occasione dell'uscita di Deadpool & Wolverine, che segna il passaggio dei due personaggi nel MCU dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney; ecco alcuni fumetti da leggere per arrivare preparati al film, ma anche per scoprire nuove avventure con Deadpool e Wolverine l'uno di fianco all'altro.

Deadpool & Wolverine: i fumetti da recuperare

Deadpool uccide l'universo Marvel

Tutt'altro che un team-up tra Deadpool e Wolverine, ma anche Wolverine compare in Deadpool uccide l'universo Marvel, che potrebbe essere una delle principali ispirazioni di Deadpool 3.

Una folle storia che vi conquisterà. In tal caso, vi consigliamo gli altri capitoli della saga Deadpool: Uccidologia (disponibile in un unico cofanetto completo): Deadpool uccide i classici, Deadpool uccide Deadpool e Deadpool uccide l'universo Marvel ancora.

Deadpool vs Vecchio Logan

Ancora una volta Deadpool affronta Wolverine, o meglio la sua versione anziana, più simile a quella vista nel film Logan che a quella di Deadpool & Wolverine.

"La katana di Deadpool contro artigli di Logan! Vecchio Wolverine sta seguendo una nuova mutante di livello omega e non ha nessuna intenzione che Wade Wilson si intrometta nella faccenda".

Deadpool: Il Buono, il Brutto e il Cattivo

Un titolo che di certo vi dirà qualcosa, chiaro riferimento al film di Sergio Leone. Qui però i protagonisti sono tre dei supereroi più amati di casa Marvel: Deadpool, Wolverine e Captain America.

Tre personaggi accomunati da un passato per certi versi oscuro, per quelli che sono veri e propri esperimenti scientifici. Wade chiede il loro aiuto per fare luce su un'organizzazione che sfrutta il suo fattore rigenerante per scopi altrettanto oscuri.

Deadpool: Cattivissimo Sangue

Dopo Cattivo sangue del 2017, in cui Deadpool fa la conoscenza del temibile nemico Thumper, questo gigantesco picchiatore fa il suo ritorno in Cattivissimo Sangue.

"Thumper è tornata in azione e si propone di uccidere il suo creatore. Wolverine e Cable intervengono per cercare di salvarlo, ma la missione, già rischiosa, promette di essere ancora più pericolosa poiché Deadpool, invischiato in alcuni affari criminali a Madripoor, è assente. Riunito il trio, i nostri eroi se la dovranno vedere anche con i misteriosi Shatterstorm e Zabu della Terra Selvaggia, sempre se sopravvivranno a Killville e a… Venompool! Rob Liefeld, il co-creatore di Deadpool, punta sulla ricetta che ne ha decretato il successo: volti familiari, nuovi personaggi e un cocktail di azione esplosiva".

Marvel-Verse: Deadpool e Wolverine

Se volete leggere più storie brevi sui personaggi, in un volume economico e ottimo per avere un'infarinatura generale, Marvel-Verse: Deadpool & Wolverine fa per voi.

Un volume dedicato a due delle icone Marvel più amate degli ultimi decenni. La prima, leggendaria e inedita uscita sul campo di Wolverine in veste di agente del governo canadese. Un saggio di una missione tipo di Deadpool, con il Mercenario Chiacchierone in tutto il suo bislacco splendore. Con la sempre gradita partecipazione (multipla) del vostro amichevole Spider-Man di quartiere, degli Avengers e di tanti altri personaggi mitici dell’Universo Marvel.

Deadpool Corps

Per quanto siano numerose le storie con protagonisti Deadpool & Wolverine, l'ultimo consiglio vede Wade Wilson condividere le pagine con...sé stesso. Lady Deadpool, Kid Deadpool, Dogpool, Headpool si aggiungono a lui per formare una squadra stramba e folle: i Deadpool Corps.

Trailer e merchandising hanno confermato che vedremo tutte queste varianti del personaggio ( e molte altre!) in Deadpool & Wolverine. Non ci può essere quindi lettura più azzeccata.