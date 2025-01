Deadpool & Wolverine: chi ci sarà? Tutti i possibili cameo

Si avvicina sempre di più l'uscita di Deadpool & Wolverine, in arrivo nelle sale italiane il 24 luglio. Il terzo capitolo della saga con protagonista il Mercenario Chiacchierone segnerà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, dopo l'acquisizione da parte di Disney della 20th Century Fox.

Le aspettative sono alle stelle già per il semplice fatto, non scontato, che Deadpool 3 veda la luce e sia ancora vietato ai minori, nonostante il marchio Disney. A ciò si è aggiunto l'inaspettato ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, che tornerà in un ruolo da co-protagonista ad interpretare il personaggio, per la prima volta con il suo iconico costume giallo.

Wolverine non sarà però l'unica sorpresa che attende i fan Marvel. Proprio come Spider-Man: No Way Home lo è stata per la storia cinematografica dell'Uomo Ragno, avendo riportato sul grande schermo eroi e villain del passato; Deadpool & Wolverine dovrebbe essere la celebrazione dell'universo Marvel di casa Fox. Un virtuale passaggio di consegne tra gli X-Men degli anni Duemila e quelli del futuro del MCU, per i quali bisognerà però attendere ancora diversi anni.

Probabilmente l'impatto non sarà lo stesso delle apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home. Nonostante ciò, Ryan Reynolds ha più volte spostato l'attenzione sui tantissimi cameo che vedremo nel film. Andiamo dunque a fare il punto su chi potrebbe comparire in Deadpool & Wolverine, tra rumors e ipotesi suggestive.

Deadpool & Wolverine

Quali X-Men compariranno? Tra ritorni e prime volte

Uno scenario in cui Wolverine è l'unico membro degli X-Men in Deadpool & Wolverine è decisamente poco plausibile. Tra gli altri ritorni, quelli più attesi sarebbero senza dubbio il Magneto di Ian McKellen e Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart. Quest'ultimo ha già ripreso il ruolo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in cui una sua variante viene uccisa da Scarlet Witch.

Allo stesso modo, seppur forse meno probabile, Halle Berry e Famke Janssen potrebbero riprendere i ruoli di Tempesta e Jean Grey. Non è da escludere neppure un cameo di James Marsden come Ciclope, del quale si è parlato più volte. Così come si è a lungo rumoreggiato della presenza di Channing Tatum nel ruolo del mutante Gambit, personaggio che avrebbe dovuto interpretare in un film stand-alone che non ha mai visto la luce.

La lunga lista dei mutanti visti in passato non è di certo finita qui. I trailer ufficiali hanno confermato la presenza di Sabretooth, interpretato da Tyler Mane come nella trilogia originale. Lo stesso vale anche per Pyro (Aaron Stanford). Non confermato, ma potrebbe tornare da X-Men - Conflitto finale anche Juggernaut. Dovrebbero essere certi, infine, Azazel, padre di Nightcrawler, e Lady Deathstrike.

Non solo X-Men: da Blade a Elektra

X-Men originali a parte, il conto dei cameo in Deadpool & Wolverine potrebbe crescere esponenzialmente grazie ad altri personaggi Marvel visti in passato sul grande schermo.

Certo il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra, interpretata per la prima volta nel film del 2003 Daredevil. Dopo diverse speculazioni, non ci sarà invece il protagonista di quel film, ovvero Ben Affleck. Stesso dicasi, probabilmente, per il Bullseye di Colin Farrell. Molto più plausibile e rumoreggiata la presenza di Jon Favreau, Happy Hogan nel MCU ma anche Foggy Nelson, amico fidato di Daredevil, in quella pellicola. Da capire quindi, eventualmente, in quale ruolo lo rivedremo.

Dalla trilogia di Blade dei primi anni 2000 potrebbe invece fare il suo ritorno Wesley Snipes. Nonostante le voci insistenti su questo cameo, sarebbe di certo sorprendente, visti i rapporti tesi tra l'attore e Ryan Reynolds, l'interprete di Deadpool che aveva preso parte al terzo capitolo su Blade. Anche in questo caso si tratterebbe comunque di un passaggio di consegne, visto che un reboot su Blade è in lavorazione nel MCU, con Mahershala Ali nel ruolo del protagonista.

Deadpool & Wolverine

Per lo stesso motivo, ci si potrebbe aspettare uno dei Fantastici 4 del passato: chi meglio della Torcia Umana di Chris Evans? Se non lo vedessimo già in Deadpool & Wolverine, un cameo in Avengers: Secret Wars appare inevitabile per l'ex Captain America.

C'è infine il sogno di tanti appassionati: uno scontro tra Hulk e Wolverine. Un combattimento a lungo invocato dai fan e che potrebbe realmente concretizzarsi in Deadpool 3. D'altronde Hulk non sarebbe l'unico degli Avengers originali a comparire nel film, visto che un filmato mostrato in esclusiva al CinemaCon aveva confermato la presenza del Thor di Chris Hemsworth, ma solo con scene di repertorio riprese da Thor: The Dark World.

Deadpool & Wolverine: chi sarà Lady Deadpool?

Nonostante la moltitudine di eroi e villain dell'universo Marvel, Deadpool & Wolverine resta un film del franchise di Deadpool. In quanto tale, la componente più inaspettata e divertente del film potrebbe arrivare delle varianti di Deadpool provenienti da diversi universi e linee temporali.

Oltre al cane Dogpool, ci sarà Headpool, un teschio con la maschera di Deadpool. Ma probabilmente anche Kidpool e Babypool, le versioni bambino e neonato del personaggio. La lista di certo non finisce qui e non sappiamo cosa aspettarci, ma tra i personaggi confermati vi è Lady Deadpool, ovvero la sua variante femminile.

Il dibattito su chi interpreterà Lady Deadpool è accesissimo. A quanto pare non sarà Taylor Swift (in realtà si pensava ad un suo cameo nei panni della mutante Dazzler). L'ipotesi più gettonata è quella di Morena Beccarin, che tornerà comunque ad interpretare Vanessa. Quella più suggestiva è però Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds nella vita reale. Di certo però non ci sorprenderebbe se fosse lo stesso Reynolds a sfoggiare il look da Lady Deadpool.

Secondo alcuni insider, un'altra varante di Deadpool potrebbe essere interpretata da una star di Hollywood. Si tratta di Cowboy Deadpool, visto brevemente nei trailer del film. Secondo i rumors, da prendere con le pinze, potrebbe essere Matthew McConaughey (Interstellar) a prestargli il volto. Non resta che attendere il 24 luglio per scoprire se sarà davvero così.