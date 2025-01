Netflix sta asfaltando le classifiche nella categoria Anime con il nuovo titolo amato dai fan, Sakamoto Days, e nell'ultimo episodio abbiamo sin da subito una spiegazione di ciò che ci potremmo aspettare dal futuro di questa serie, ovvero un continuo di tentativi di assassinio su Sakamoto.

Nella prima parte dell'episodio incontriamo il personaggio di Nagumo, un altro sicario associato alla Dondenkai, ovvero la famiglia di cui erano membri sia Shin che Sakamoto. Egli rivela che da lì a breve una taglia da 1 miliardo di Yen verrà messa sulla testa del nostro protagonista e di aspettarsi molteplici guai in arrivo per via della ricompensa.

Nagumo e Sakamoto quando erano sicari in Sakamoto Days.

La gita allo Sugar Park

Come se non bastasse il problema della taglia, il terzetto di ex-criminali si trova su una corda molto sottile quando per tentare di sventare dei possibili tentati di assassinio devono mantenere un bassissimo profilo durante la gita fuori porta con moglie e figlia di Sakamoto ad un luna park.

In questo caso l'attenzione dell'episodio viene spostata su Shin che, insieme a Lu come sostegno, agisce come occhi per Sakamoto sfruttando le sue abilità da telepate per individuare i sicari.

Durante l'episodio rimane sempre centrale l'idea di dimostrare quanto la leggenda metropolitana del sicario invincibile Taro Sakamoto non sia tanto falsa, infatti nonostante ogni avversario fa sempre presente che Sakamoto ormai è ritirato da anni definendolo debole, la figura del perdente finisce sempre per farla l'avversario.

Shin in costume esulta con Sakamoto in Sakamoto Days.

Sakamoto Days: la perfezione sta nelle cose semplici

Anche questo episodio di Sakamoto Days si è rivelato particolarmente scorrevole, soprattutto per via del ritmo delle puntate e della semplicità della messinscena. Nonostante il suo essere semplice, senza uso di elementi soprannaturali o esagerati e mantenendo quindi un piano iperrealistico, le animazioni di ogni episodio si rivelano fluide e impeccabili. Lo spettatore durante la visione è appagato e soddisfatto anche con un semplice combattimento corpo a corpo al limite del verosimile.

Anche questa settimana Netflix ci ha deliziato con un nuovo episodio e adesso ci tocca aspettare il 31 gennaio per il quarto episodio di Sakamoto Days! Chissà cosa ci aspetterà, ma una cosa è certa, prendere sottogamba il nostro protagonista sarà una scelta che costerà caro...