Il 2025, come era già stato anticipato da moltissimi studi di animazione, sarà un anno in cui numerosi best seller tra manga e manhwa riceveranno un adattamento anime e tra questi c'è proprio Sakamoto Days, scritto e disegnato da Yuto Suzuki e preso in carica dal team d'animazione di Netflix!

Taro Sakamoto prima e dopo l'abbandono della vita da sicario

La trama di Sakamoto Days vuole andare a raccontare un po' la vita di chi in Giappone fa parte di gruppi che lavorano nell'ombra a servizio degli Yakuza o per il mercato nero. Nel nostro caso Taro Sakamoto era uno dei più spietati assassini conosciuti nell'area giapponese che quando trovò l'amore di Aoi decise di abbandonare la malavita per mettere su famiglia. Dopo il suo ritiro e aver cambiato drasticamente aspetto, adesso è il silenzioso proprietario di un minimarket che gestisce con la sua famiglia, ma come in molti sanno il mondo del lavoro sporco difficilmente permette ai membri di abbandonare facilmente la nave...

Sakamoto Days 1x02: una leggenda che cammina

L'anime di natura comica, ma dove l'azione non manca di certo, è quasi incentrato nel idolatrare la figura di Sakamoto che oramai all'apparenza sembra solo un vecchio fuori forma, ma che in realtà nasconde una forza senza precedenti. Tutto questo viene reso grazie al personaggio di Shin Asakura, conosciuto nel primo episodio, che grazie alle sue doti telepatiche mostra sempre le vere potenzialità di quello che lui stesso definisce come idolo ed eroe, soprattutto considerando che nella maggior parte dell'episodio Sakamoto non parla mai e andiamo a conoscere le sue intenzioni proprio dai suoi pensieri.

Classica scena in cui Shin si sente in pericolo per via dei pensieri di Sakamoto.

Proprio questo rapporto di ammirazione e paura allo stesso tempo sono spesso utilizzate come siparietto comico durante l'anime, in cui ad ogni passo falso di Shin la sua telepatia gli mostra in che modo il Signor Sakamoto potrebbe ucciderlo facilmente, oppure aggiungendo carattere ai pensieri che passano nella mente del suo capo. In questo episodio incontriamo anche un nuovo personaggio centrale ovvero Lu Shaotang, una ragazza che proprio come Shin e Sakamoto proviene da un background losco e che viene presa sotto l'ala di Taro nel negozio.

Nessuno mette paura quanto la propria moglie

Oltre che la conoscenza di Lu Shaotang, questo episodio ha molta rilevanza in quanto iniziamo a scoprire le vere ragioni per cui Sakamoto, nonostante il talento e le possibilità, ha abbandonato la violenza per l'amore. Infatti quando Shin racconta come Sakamoto l'aveva salvato la sera prima dalla loro ex famiglia, al solo nominare della parola "uccisi", Aoi scoppia su tutte le furie ricordando a Taro la sua promessa e ricordando le regole stabilite al matrimoni.

Una scena del passato di Aoi e Taro.

Questo episodio serve anche a far capire l'importanza che Aoi e Nana, la figlia di Taro e Aoi, hanno ai fini della storia e non si limita soltanto ad essere la famiglia del protagonista come avviene nella maggior parte degli anime moderni.

Attualmente anche se sono usciti solo due episodi abbiamo grosse aspettative su questo titolo, soprattutto se siete già a conoscenza della storia grazie al manga o anche solo se avete visto qualche capitolo per puro caso. In un caso o nell'altro per lo meno al sabato sera avremo sempre un nuovo episodio da gustarci e commentare!