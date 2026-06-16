Shrek 5: il primo trailer a sorpresa conferma il cambio di animazione

In un caldo pomeriggio estivo, completamente a sorpresa, è uscito il primo teaser trailer esteso di Shrek 5.

Dopo la marea di critiche ricevute con il primo teaser che ci mostrava i protagonisti, tra cui Felicia doppiata da Zendaya davanti allo specchio magico, ora possiamo dare uno sguardo approfondito e captare cosa ci aspetta.

Shrek 5: cambia quasi tutto

Ebbene sì, non è uno scherzo, l'animazione di Shrek è ufficialmente cambiata in casa Dreamworks. Seppur il tipico faccione da orco verde rimane, lo stile visivo è completamente stravolto rispetto a come eravamo abituati fino al quarto capitolo Shrek e Vissero Felici e Contenti.

Rispetto alla trama, sembra che alcune ipotesi comparse sul web si riveleranno veritiere: la famiglia di Shrek potrebbe dover intraprendere un'avventura per salvare la figlia Felicia.

Nonostante il cambio radicale, il tipico stile comico della palude, soprattutto per Ciuchino e il suo irriverente carattere, sembra avere continuità anche nel quinto capitolo.

Il teaser trailer di Shrek 5 conferma il cast

Come era già stato confermato, la new entry del cast di Shrek è Zendaya, che interpreterà Felicia, la figlia di Shrek, mentre nel frattempo sono stati confermati anche i nomi che daranno voce a Farkle e Fergus: Skyler Gisondo e Marcello Hernandez.

Tornano le storiche star protagoniste Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) ed Eddie Murphy (Ciuchino).

Attualmente non ci sono notizie ufficiali sul coinvolgimento di Antonio Banderas (il Gatto con gli Stivali), e visto inoltre il differente stile di animazione del secondo film del Gatto, non c'è ancora modo di immaginare una coesione tra i due, ma non ci resta che attendere il 2027.