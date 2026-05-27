Toy Story 5, Bad Bunny entra nel cast: ecco il trailer finale del film Pixar

Disney e Pixar hanno pubblicato il trailer finale di Toy Story 5, accompagnando il lancio ufficiale della prevendita dei biglietti. Il nuovo capitolo della celebre saga riporta sullo schermo i personaggi più amati della serie, tra cui Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Forky.

Toy Story 5, le novità del cast

Nel film, i giocattoli si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica: Lilypad, un sofisticato tablet a forma di rana doppiato in lingua originale da Greta Lee, pronto a sostituire i giocattoli nel momento del gioco.

Tra le novità del cast vocale originale spicca anche Bad Bunny, che presta la voce a Pizza con gli Occhiali da Sole, un nuovo personaggio appartenente a una comunità di giocattoli dimenticati che vive in un capanno abbandonato.

Nel cast entra inoltre Alan Cumming, che interpreta Evil Bullseye, una versione immaginaria e più crudele del celebre cavallo giocattolo.

La regia del film è affidata a Andrew Stanton, già autore di WALL-E e co-sceneggiatore de La ricerca di Nemo, affiancato dalla co-regista Kenna Harris. Torna anche il compositore Randy Newman, che firmerà la colonna sonora del suo quinto film della saga.

Toy Story 5 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 giugno.