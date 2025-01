Smile 2, Recensione: un sequel migliore del primo film?

D'altro canto, un po' come il primo film, anche Smile 2 ha una durata eccessiva per ciò che deve raccontare . Conta all'attivo 127 minuti, ma sarebbe potuto durare senza problemi tra i 90 ed i 100 minuti.

Drew Barrymore appare brevemente interpretando sé stessa nel ruolo di conduttrice del The Drew Barrymore Show. Questa scena è fondamentale per introdurre il personaggio principale, Skye. Parker Finn ha voluto omaggiare la carriera della Barrymore nel genere horror, in particolare il suo ruolo iconico in Scream.