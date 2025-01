Venom: The Last Dance è il migliore della trilogia? Le prime reazioni dalla première

Al contrario di quanto ci si potesse aspettare, le prime reazioni a Venom: The Last Dance, il capitolo finale della trilogia dedicata all'antieroe Marvel Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy), sono piuttosto entusiaste. Il film, che segue il successo di Venom (2018) e Venom: La furia di Carnage (2021), ha raccolto reazioni positive dalle anteprime, in attesa della sua uscita ufficiale nelle sale il 24 ottobre.

Diretto e scritto da Kelly Marcel, Venom: The Last Dance segue Eddie e Venom, il simbionte alieno che lo ha scelto come ospite. Secondo la sinossi ufficiale, i due protagonisti saranno costretti a prendere una decisione devastante che chiuderà il sipario sulla loro "ultima danza".

Una scena dal trailer di Venom: The Last Dance.

Venom: The Last Dance è "il più divertente della trilogia", ma non solo

Critici e giornalisti che hanno partecipato alle proiezioni in anteprima hanno già espresso i loro giudizi sui social. Joseph Deckelmeier di Screen Rant ha descritto il film come "un viaggio selvaggio ed esaltante dall'inizio alla fine". Ha paragonato The Last Dance ai film di supereroi dei primi anni 2000, con grande azione e momenti di puro divertimento, pur riconoscendo alcuni buchi nella trama. Tuttavia, Deckelmeier ha affermato che il film è comunque "divertente e appagante".

Ian Sandwell, editore di Digital Spy, ha lodato Venom: The Last Dance come "il più divertente della trilogia", sottolineando come il film si trasformi in un dolce e comico road trip in stile Thelma & Louise, con Eddie e Venom impegnati in una serie di bizzarre avventure, tra cui il karaoke in auto e il salvataggio di cani. Sandwell ha anche accennato a momenti emotivi che potrebbero sorprendere il pubblico.