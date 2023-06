Spagna-Italia: ecco dove vedere le semifinali di Nations League

La stagione calcistica 2022/2023 sta per chiudersi e, dopo la conclusione della Champions League che ha visto il Manchester City trionfare, manca un’ultima competizione: la Nations League.

Come saprete, la UEFA Nations League è un torneo similare a quelli già esistenti per club, ma dedicato alle nazionali.

Quest’anno l’Italia è riuscita a raggiungere le cosiddette Final Four, nonché le semifinali. Quattro sono le squadre rimanenti: Italia, Spagna, Olanda e Croazia. La prima semifinale vedrà sfidarsi il 14 giugno Olanda e Croazia, mentre Spagna e Italia si sfideranno il 15 giugno.

Il calcio d’inizio di entrambe le gare è fissato per le 20:45 (orario italiano) e la finale, che vedrà scontrarsi le due vincitrici, si giocherà il 18 giugno a Rotterdam.

Olanda-Croazia verrà trasmessa su TV8 in chiaro, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Football (Canale 203). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Spagna-Italia, invece, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 in chiaro, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Football (Canale 203). Diretta streaming su NOW, Sky Go, Rai Play.