Chatgpt: l’app ufficiale è ora disponibile anche in italia!

Ci siamo, il futuro è ormai a distanza di un touch: l’applicazione ufficiale di ChatGPT ha fatto nelle ultimissime ore il suo debutto anche in Italia. Tra le funzionalità ci sarà anche la possibilità di sincronizzare le vostre “conversazioni” fatte con il bot da dispositivi differenti.

La distribuzione dell’applicazione è partita in modo graduale, dal 19 maggio negli Stati Uniti e piano piano, giorno per giorno, si è fatta spazio anche in altri Paesi europei. OpenAI, nella scheda dell’app, ha dichiarato di voler continuare a rilasciare aggiornamenti per migliorare alcuni aspetti come il supporto alle lingue, l’input vocale e la cancellazione della cronologia.

ChatGPT parla italiano e quindi può interpretare correttamente i comandi vocali. Il servizio di base è gratuito, ma per accedere ad alcune funzionalità avanzate, come il modello GPT-4 di ultima generazione, bisogna sottoscrivere l’abbonamento plus, che prevede un costo mensile di 20 dollari.

Al momento l’applicazione è disponibile solamente per sistemi iOS, nonché per iPhone, ma l’attesa per gli utenti android si preannuncia breve, infatti è la stessa OpenAI ad aver promesso una distribuzione nel breve periodo anche per il citato sistema operativo.

Come scaricarla?

Puoi scaricare l’applicazione su IOS (iPhone, iPad e MacOS) al seguente link.