Spider-man 4 si farà? Quello che sappiamo sul nuovo film di Sam Raimi

Tra le speranze dei fan più nostalgici c'è il ritorno di Tobey Maguire come Uomo Ragno in un quarto film. Un sogno che, per ora, sembra rimanere tale. Le voci su un possibile Spider-Man 4 con Maguire erano circolate circa un anno fa, alimentando l'entusiasmo del pubblico, ma partiamo dal principio.

Spider-man 4: perché non fu mai realizzato?

Nonostante il flop di Spider-Man 3 che incassò quasi 900 milioni di dollari al botteghino, ma non convinse affatto critica e pubblico, Sam Raimi iniziò comunque a sviluppare un quarto capitolo, ma il progetto non vide mai la luce.

Le ragioni? Diverse. Da un lato, le pressioni di Sony Pictures: lo studio spingeva per inserire più villain e anticipare l'uscita, non concedendo a Raimi il tempo necessario per la sceneggiatura, scritta con James Vanderbilt, autore di Zodiac.

Dall'altro, la volontà del regista era quella di non ripetere gli errori del terzo film, le scadenze strette imposte da Sony avrebbero compromesso la qualità della storia, e Raimi non voleva rischiare di firmare un altro insuccesso. Il risultato fu l'abbandono del progetto e la scelta di realizzare un successivo reboot con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker in The Amazing Spider-Man.

Di questo Spider-man 4 mai nato restano solo bozzetti, concept art e la curiosità dei fan, dato che il villain prescelto sarebbe stato L'Avvoltoio e Sam Raimi aveva già scelto John Malkovic per interpretarlo.

spider-man 4 si farà?

Gli ultimi rumors su Spider-Man 4: potrà mai esserci un quarto capitolo con Tobey Maguire?

Il regista della trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire è recentemente tornato a parlare di un possibile quarto capitolo. Da un lato il cineasta non esclude un ritorno nel mondo che ha creato quasi 20 anni fa, ma al tempo stesso ha dichiarato che il progetto non è attualmente in fase di realizzazione.

Sam Raimi ai microfoni di CBR ha dichiarato:

sam raimi

In un'altra intervista con The Wrap, il regista, invece, si è lasciato andare, parlando anche di come potrebbe essere un eventuale Spider-man 4 diretto nuovamente da lui e quale approccio adotterebbe se dovesse realizzarlo: