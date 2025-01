Lady Oscar: quello che sappiamo sul nuovo film, La Rosa di Versailles

Il 2025 segna il ritorno sul grande schermo di uno dei personaggi più amati dell'animazione giapponese: Lady Oscar. La Rosa di Versailles, nuova trasposizione cinematografica, promette di riportare in vita le avventure ambientate nella Francia del XVIII secolo, grazie alla regia di Ai Yoshimura (Dance with the devils) e alla produzione dello studio MAPPA.

Lady Oscar: la trama de La Rosa di Versailles

Il film si concentra su quattro personaggi principali, la cui vita si intreccia nella scintillante e tumultuosa Versailles, alla vigilia della Rivoluzione Francese. Oscar François de Jarjayes (Lady Oscar), il personaggio centrale, è una donna cresciuta come un uomo per servire la corona francese come comandante della guardia reale. La sua doppia identità e il conflitto tra dovere e sentimenti personali sono temi ricorrenti nella storia. Accanto a lei troviamo Maria Antonietta, la giovane regina dalla bellezza sfolgorante e dal destino tragico. La sua presenza regale e le sue scelte influenzano profondamente le vicende della corte e dei protagonisti.

Un altro personaggio chiave è il conte svedese Hans Axel von Fersen, una figura centrale nei giochi di potere e nelle dinamiche romantiche della trama. Infine, André Grandier, l'amico d'infanzia e fidato braccio destro di Oscar: un legame profondo e complesso tra Oscar e André aggiunge ulteriore intensità emotiva alla narrazione.

La trama anticipa che questi personaggi “si incontrano nella prospera Versailles, in Francia, alla fine del XVIII secolo, e vivono magnificamente i rispettivi destini, anche se sono in balia dei tempi”. La loro storia è un intreccio, amicizia, guerra e conflitti, sullo sfondo di una Francia in subbuglio, alle porte della rivoluzione.

Lady Oscar: il cast de La Rosa di Versailles

Il casting per questo adattamento vede Sawashiro Miyuki (tra i suoi infiniti ruoli, ricordiamo: Kurapika in Hunter × Hunter, Fujiko Mine, nei recenti adattamenti di Lupin III) prestare la sua voce a Oscar François de Jarjayes, portando con sé una vasta esperienza e una capacità unica di dare vita a personaggi complessi e sfaccettati.

Aya Hirano (Misa Amane in Death Note), interpreta Maria Antonietta, Kazuki Kato sarà il conte von Fersen, mentre Toshiyuki Toyonaga, noto per la sua capacità di esprimere profonde emozioni (Hideyoshi Nagachika in Tokyo Ghoul) darà voce ad André Grandier.

Produzione e origini

Lady Oscar La Rosa di Versailles è basato sull'iconico manga Bell Rose di Riyoko Ikeda, pubblicato per la prima volta nel 1972. L'opera originale ha superato i 20 milioni di copie vendute, diventando un pilastro della cultura pop giapponese. La nuova produzione, affidata a MAPPA, uno studio conosciuto per la qualità delle sue animazioni, come le ultime due stagioni di Attack on Titan, promette di rispettare e valorizzare l'eredità del manga.