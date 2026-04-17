Avengers: Doomsday, cosa si vede nel trailer mostrato al CinemaCon?

Gli Avengers stanno finalmente per tornare sul grande schermo con Avengers: Doomsday. L’ultima grande avventura corale del gruppo risale a Avengers: Endgame e, da allora, il pubblico non è stato molto soddisfatto dei prodotti che ne sono conseguiti.

Durante il CinemaCon, Disney ha presentato il primo trailer completo di Avengers: Doomsday, ancora non disponibile sulle piattaforme. Il film introduce il temibile Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., che si prepara a invadere il multiverso.

Il trailer di Avengers: Doomsday mostrato in anteprima al CinemaCon

Il trailer mostra numerosi incontri e scontri tra personaggi iconici. Tra questi, il Professor X di Patrick Stewart assiste a segnali inquietanti, mentre eroi come Gambit e Shang-Chi combattono fianco a fianco.

Non mancano momenti spettacolari, come il confronto tra Thor (Chris Hemsworth) e Destino, capace addirittura di fermare il martello Mjolnir a mani nude.

Uno dei momenti più sorprendenti è il ritorno di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans. Nonostante il suo destino sembrasse concluso in Endgame, il personaggio riappare e si riunisce con Thor.

Avengers: Doomsday - Sfondo

Avengers: Doomsday punta a replicare e superare il modello dei grandi crossover del passato, unendo Avengers, X-Men, Fantastici Quattro e Thunderbolts in un’unica storia.

Dopo gli eventi visti in Thunderbolts, i Fantastici Quattro incontrano i cosiddetti Nuovi Avengers. Parallelamente, proseguono le tensioni tra Wakanda e il regno sottomarino di Namor, già viste in Black Panther: Wakanda Forever.

Alla regia tornano Joe Russo e Anthony Russo, già autori di Infinity War ed Endgame. Il progetto sarà strettamente collegato al successivo Avengers: Secret Wars, che concluderà la saga del Multiverso. L’uscita di Avengers: Doomsday è prevista per il 16 dicembre 2026.