Star Wars Jedi: Survivor arriverà anche su PS4 e Xbox One

Dalla galassia lontana lontana è giunto un messaggio, Star Wars Jedi: Survivor approderà anche su PS4 e Xbox One. Naturalmente l’origine della notizia non dista anni luce dalla Terra, bensì in California, città all’interno della quale risiede Electronic Arts.

L’annuncio è uscito direttamente dalla bocca del CEO della software house americana, Andrew Wilson, nel corso dell’ultima earning call dell’azienda, la quale si è tenuta nella giornata di ieri.

Il titolo, pubblicato lo scorso aprile per PS5, Xbox Series X/S e PC, sembrava inizialmente partorito per le piattaforme di nuova generazione, ma a quanto sembra una conversione per le console di precedente generazione è possibile.

Di seguito vi riportiamo una dichiarazione di Wilson durante la earning call: “Grazie alla forza di questo leggendario franchise e alle richieste della community, il nostro team di sviluppo si è impegnato a portare questa esperienza Jedi anche su PlayStation 4 e Xbox One.”

Star Wars Jedi: Survivor, oltre ogni aspettativa

Il sequel diretto di Star Wars Jedi: Fallen Order ha ottenuto degli ottimi voti dalla stampa internazionale, a conferma della qualità del titolo sviluppato da Respawn Entertainment. Inoltre Star Wars Jedi: Survivor ha registrato nelle prime settimane dal lancio un numero di vendite maggiori rispetto al suo predecessore, nonostante le aspettative non fossero delle più rosee.

Gli sviluppatori di Respawn Entertainment sono partiti dalle solide basi del primo capitolo con l’obbiettivo di limare gli aspetti più spigolosi, aumentando la varietà dei combattimenti e il numero degli scenari che è possibile esplorare lungo tutto l’arco dell’avventura.

Il titolo è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue le gesta Cal Kestis, ex padawan sopravvissuto alla Grande Purga Jedi. Il protagonista interpretato dall’attore americano Cameron Monaghan – Jerome Valeska nella serie Gotham – ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte di pubblico e critica, grazie alla sua crescita e alle relazioni con gli altri personaggi.

