Tapo P105 e Tapo L530E, Recensione – TP-Link per la domotica

Oggi vogliamo presentarvi la nostra recensione dei prodotti TP-Link Tapo P105 e Tapo L530E. TP-Link, oltre alla sua linea di prodotti per la connettività, offre anche la linea Tapo dedicata agli smart home devices. Abbiamo avuto il piacere di provare due dei loro prodotti nelle ultime settimane che hanno reso la nostra casa ancora più smart!

Iniziamo con la lampadina TAPO L530E, un punto di partenza eccellente per rendere la tua casa intelligente. Con questa lampadina potrai controllare l’illuminazione direttamente dal tuo smartphone o tramite assistenti vocali. Inoltre, hai la possibilità di integrarla in soluzioni più avanzate come Home Assistant.

Passeremo poi alla presa smart TAPO P105, perfetta per controllare qualsiasi dispositivo elettrico nella tua casa. Grazie a questa presa potrai accendere o spegnere i tuoi dispositivi con un semplice tocco sul tuo smartphone o attraverso comandi vocali. Anche questa presa è compatibile con Home Assistant, offrendoti infinite possibilità di automazione domestica.

Tapo L530E: la lampadina smart

Quando si parla di smart home, il primo pensiero va subito alle lampadine. Le lampadine sono un punto di ingresso economico nel settore della domotica, insieme alle prese smart. Tra le opzioni economiche disponibili c’è la Tapo L530E, che ha un costo compreso tra i 10 e i 15 euro, a seconda delle offerte. Nonostante il prezzo accessibile, è comunque un prodotto valido.

La TP-Link Tapo L530E è una lampadina smart con connessione E27 che offre una luminosità massima di 806 lumen e consuma solo 8,7W. Questa lampadina RGB è in grado di generare praticamente qualsiasi colore e offre anche la classica luce bianca con un range di temperatura che va dai 2.500K ai 6.500K.

Installare la L530E è semplice come svitare la vecchia lampadina e sostituirla con quella nuova. Basta accenderla e la lampadina lampeggerà tre volte per segnalare che è pronta per essere collegata all’app Tapo. È molto più facile rispetto ai passaggi complicati necessari per configurare altre lampadine intelligenti. Inoltre questa lampadina si collega alla tua rete Wi-Fi esistente, quindi non hai bisogno di uno speciale hub.

Per utilizzare la Tapo L530E è necessario registrarsi per un account TP-Link, se non se ne ha già uno. Sarà richiesta l’autorizzazione alla localizzazione in modo che l’app possa ottenere gli orari di alba e tramonto appropriati per le azioni pianificate. Purtroppo, non sarà possibile utilizzare azioni automatiche basate sulla posizione, come ad esempio accendere una luce quando si torna a casa.

La configurazione della lampadina Tapo L530E è estremamente semplice. Una volta avvitata per la prima volta, lampeggerà per segnalare che è pronta per essere collegata all’applicazione dedicata. Basta aprire l’app e seguire la procedura guidata per completare la configurazione.

È possibile cercare nuovi dispositivi tramite l’app Tapo selezionando il pulsante “+” in alto a destra. Seguendo il processo, la lampadina apparirà sulla prima pagina dell’app, pronta per essere utilizzata.

Per configurarla correttamente:

Installate ed aprite l’app. Cliccate sul pulsante “+” in alto a destra. Scegliete il modello acquistato. Assicuratevi che la lampadina stia lampeggiando. Attendete qualche secondo affinché il telefono si colleghi alla lampadina. Selezionate la rete WiFi desiderata e inserite la password. Assegnate un nome al dispositivo per riconoscerlo chiaramente. Selezionate la stanza in cui desiderate utilizzarla.

Una volta avviata l’app Tapo, sarà possibile accendere e spegnere la lampadina dalla piccola icona di alimentazione sul riquadro. Toccando altrove nel riquadro si aprirà una pagina più dettagliata dove sarà possibile scegliere tra numerosi colori preimpostati e regolare la luminosità. I cambiamenti sono generalmente istantanei, ma talvolta può verificarsi un breve ritardo tra il comando e l’azione.

Per ottenere un controllo più preciso della tonalità della lampadina è necessario modificare uno dei preset toccandolo due volte. Questo aprirà un’interfaccia in cui sarà possibile selezionare esattamente l’ombra desiderata.

La Tapo L530E essendo compatibile con gli attacchi E27 può essere utilizzata con la maggior parte delle lampade e dei lampadari presenti nelle nostre case. È anche possibile controllarla tramite assistenti vocali per accendere o spegnere la lampadina, regolare luminosità e colore.

L’app Tapo offre anche impostazioni preconfigurate adatte a diverse situazioni come lettura, visione di film o cene romantiche. Inoltre, è possibile utilizzare la funzione di simulazione dell’alba per illuminarsi gradualmente al mattino e programmare timer per l’accensione e lo spegnimento automatico della lampadina.

La luminosità massima della Tapo L530E raggiunge gli 806 lumen, equivalente a una classica lampadina da 60 watt. Questa intensità di luce è sufficiente per illuminare stanze come camere da letto, studi o corridoi. Grazie alla connessione WiFi domestica, è possibile controllare le luci anche quando si è fuori casa o trovare le luci accese al proprio ritorno.

Un vantaggio della Tapo L530E e degli altri prodotti TP-Link è il prezzo accessibile che li rende adatti a tutti i budget. Il prezzo ufficiale su Amazon è di 14,99 euro, ma spesso può essere trovata in offerta a meno di 12 euro.

Uno svantaggio è che non può essere controllata tramite con l’app Kasa più completa di TP-Link, inoltre manca il supporto IFTTT o Samsung SmartThings.

In conclusione, la Tapo L530E è una lampadina intelligente versatile che offre varie opzioni di luminosità e colore. È facile da installare e configurare tramite l’app dedicata. Con il suo prezzo accessibile, rappresenta un’ottima scelta per chi desidera aggiungere funzionalità smart alla propria casa senza spendere troppo.

Tapo P105: una presa smart

Il mercato offre una vasta gamma di elettrodomestici intelligenti, che possono essere controllati tramite smartphone o assistenti vocali. Ma cosa fare con i vecchi dispositivi? Magari avete una lampada nel salotto che vi piace accendere quando volete leggere un libro, ma non potete controllarla dal telefono. O magari avete un climatizzatore portatile, un deumidificatore o la macchina del caffè.

La soluzione ideale per rendere intelligenti tutti questi dispositivi è Tapo P105. È un prodotto economico, spesso disponibile su Amazon a soli 10 euro nella versione singola e meno di 20 euro nel pacco doppio. Quindi è alla portata di tutti.

Con il tempo questa tipologia di prese è stata migliorata, ed infatti P105 appare più compatta di tanti altri concorrenti. Nel complesso ha forme squadrate, molto moderne e anche quando è in bella vista, magari su una presa alta e non nascosta, fa la sua figura.

Tapo P105 ha una presa di tipo italiano, la più utilizzata, e dispone anche di una spina dello stesso tipo. Sulla parte superiore c’è un piccolo LED accanto al pulsante di accensione/spegnimento. La configurazione è semplice e intuitiva, non serve alcun hub: basta scaricare l’app companion dall’App Store o dal Play Store, attivare il Bluetooth solo durante la fase iniziale di abbinamento, collegarsi a una connessione WiFi e il gioco è fatto.

Ci vuole davvero meno di un minuto per mettere Tapo P105 in funzione e cominciare a divertirsi. Il controllo tramite app è molto semplice e oltre ad accendere e spegnere i dispositivi permette anche di impostare dei timer. Personalmente, l’ho collegata alla telecamera della cuccia del mio cane così da poterla accendere a distanza quando esco di casa e spegnerla quando torno a casa con un solo click.

Una funzione molto interessante è la modalità Fuori casa. Basta impostare un intervallo di tempo durante il quale il dispositivo collegato si accenderà e spegnerà in modo casuale per simulare la presenza di qualcuno in casa. Potete collegarlo a una lampada in varie stanze della casa e il gioco è fatto. Ho testato questa funzione rimanendo ovviamente in casa per verificare quanto fosse credibile, e devo dire che il risultato è davvero convincente, con le luci delle diverse stanze che si accendevano e spegnevano in modo del tutto variabile, senza uno schema ricorrente.

Questo dispositivo può rendere smart qualsiasi elettrodomestico collegato ad esso ed include anche tre funzioni aggiuntive: Schedulazione (programmare quando il dispositivo sarà acceso o spento), modalità ‘Fuori casa’ e Timer (spegnere o accendere il dispositivo entro un certo intervallo di tempo).

Nessun problema nemmeno con gli assistenti vocali, basta impostare le relative app, collegare l’account TP-Link e in pochi istanti si può spegnere e accendere i dispositivi collegati. Anche la configurazione all’interno di Home Assistant è semplice, che io uso per far convivere prodotti di brand diversi nella mia abitazione.

Il prezzo di Tapo P105 è davvero conveniente: costa 12,99 euro su Amazon ma tramite il box in basso potete acquistarlo scontato a soli 10,89 euro.

In conclusione

Le soluzioni proposte da TP-Link sono davvero eccezionali per chi vuole avventurarsi nel mondo della domotica e anche per chi desidera aggiungere funzionalità ai propri dispositivi non smart o renderli controllabili. Ho apprezzato molto le numerose funzioni dell’app, che rimane comunque semplice da utilizzare anche per i principianti. E la cosa migliore è che non è necessario acquistare componenti aggiuntivi per iniziare a utilizzarli: basta uno smartphone e una connessione WiFi per configurarli e usarli quotidianamente, con una spesa iniziale veramente contenuta.