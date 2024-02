Asustor FS6706T, Recensione: la next-gen dei NAS?

Asustor, leader nel campo della produzione di NAS dal 2011, ha da qualche mese lanciato la serie Flashstor di NAS, segnando un passo avanti significativo verso un futuro all-flash. Questa serie, specificamente il modello Flashstor 6 FS6706T, è un dispositivo unico nel suo genere, completamente privo di alloggiamenti da 3,5 pollici o 2,5 pollici. Invece, è dotato di sei slot M.2 PCIe 3.0, ciascuno in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 3.500 MB/s.

Sappiamo tutti che le unità flash M.2 NVMe offrono prestazioni notevolmente superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi meccanici. Il Flashstor 6 FS6706T può gestire fino a sei di queste unità NVMe. Tuttavia, il dispositivo è limitato da un collo di bottiglia inferiore a 600 MB/s con le sue due porte da 2,5 GbE.

È interessante notare che i NAS, ovvero i Network Attached Storage, stanno diventando sempre più popolari nel mondo delle periferiche di archiviazione. Questi sistemi, un tempo prevalentemente utilizzati in ambito professionale, stanno guadagnando terreno anche nel settore consumer. Questa evoluzione ha portato i produttori a dover adeguare le loro offerte a un pubblico meno esperto e con competenze tecniche diverse rispetto agli utenti standard di NAS di qualche anno fa.

Il Flashstor 6 FS6706T, offerto a 559,00 €, è la prima unità NAS desktop che abbiamo testato che utilizza unità a stato solido (SSD) M.2 NVMe invece delle tradizionali unità disco rigido per l’archiviazione. Con un design elegante e aerodinamico e prestazioni veloci, il dispositivo offre una serie di app Asustor e di terze parti. Tuttavia, gli SSD hanno un costo per gigabyte significativamente superiore rispetto agli HDD, e la capacità massima del FS6706T arriva a 24 TB (senza un’unità di espansione opzionale).

Nonostante il costo più elevato, se hai bisogno della velocità e dell’affidabilità superiori fornite dall’archiviazione SSD, il Flashstor FS6706T potrebbe essere un’eccellente opzione NAS per te. Con la crescita incessante dello storage collegato alla rete, Asustor sta lavorando per affermarsi come leader nello storage connesso esclusivamente SSD.

Fino a poco tempo fa, i box NAS utilizzavano dischi rigidi convenzionali e SSD SATA per l’archiviazione. Se accettavano unità NVMe, era in genere per la memorizzazione nella cache di unità convenzionali. Tuttavia, con l’arrivo del Flashstor 6 FS6706T, assistiamo a un cambiamento in questa tendenza, segnando un passo avanti verso un futuro all-flash.

Design e Hardware

L’Asustor FS6706T è un dispositivo di archiviazione di rete o Network Attached Storage (NAS) che si distingue per il suo design unico. Assomiglia più a una console di videogiochi, come la classica Sony PlayStation 4, che a un tipico NAS desktop. Questo è probabilmente un aspetto voluto, dato che il NAS è commercializzato come un media box che può essere collegato direttamente al grande schermo.

A differenza di molti altri NAS sul mercato, l’FS6706T è stato progettato per essere compatto grazie all’omissione di eventuali alloggiamenti per unità da 3,5 pollici. Invece dei dischi rigidi, questo NAS si basa interamente su Solid State Drive (SSD), con sei slot per SSD M.2 2280 NVMe. Questo rende l’FS6706T diverso da qualsiasi altro chassis sul mercato.

Per installare un SSD all’interno dell’FS6706T, è necessario rimuovere un pannello di accesso situato sotto il NAS. Questo pannello rimovibile disconnette anche la ventola da 80 mm, che è collegata al PCB principale con una porta USB interna. Ognuno dei sei slot M.2 utilizza una clip di plastica per mantenere in posizione le unità, semplificando l’installazione.

Dal punto di vista del hardware, l’FS6706T si posiziona nel segmento tra il mondo Consumer e quello Professional. Sotto la scocca si trova un processore Quad Core in grado di gestire flussi dati elevati. Il prodotto viene fornito con 4GB di memoria DDR4, espandibile fino a 16GB, una caratteristica che consente di migliorare le prestazioni del dispositivo in caso di utilizzi più intensi.

Per quanto riguarda le connessioni, l’FS6706T offre tutto ciò che ci si aspetta da un NAS, tra cui due connessioni LAN da 2.5G. La dissipazione del calore è gestita da una ventola da 80mm che, secondo le specifiche, dovrebbe generare un rumore massimo di 18.7dB. Questo valore di rumore è riferimento anche per l’intera unità NAS, non essendoci altre parti in movimento al suo interno. I consumi dovrebbero attestarsi sui 18W in condizioni d’uso normali e a soli 0.83W in modalità risparmio energetico.

L’FS6706T ha un elegante fattore di forma a basso profilo con bordi angolati. Il contenitore nero a sei alloggiamenti è significativamente più piccolo rispetto ad altri NAS come il Synology DS423+. Non ci sono alloggiamenti per unità visibili all’esterno del NAS, un contrasto con il design comune dei modelli basati su HDD. Sul lato anteriore del case di Flashstor si trova soltanto una porta USB 3.2 Gen 2.

La parte superiore del case ospita indicatori LED per alimentazione, stato della rete, stato del sistema e stato del disco rigido. Mentre la maggior parte delle porte I/O si trovano sul retro, includendo una seconda porta USB 3.2 Gen 2, due porte USB 2.0 e appunto le due LAN da 2,5 GbE. Un’uscita video HDMI 2.0 e un’uscita audio S/PDIF conferiscono a questo NAS alcune serie funzionalità da server multimediale. Sul retro sono presenti anche un pulsante di ripristino e un connettore di alimentazione, mentre troverai il pulsante di accensione sul lato destro del dispositivo.

L’FS6706T è alimentato da una CPU Intel Celeron quad-core a 2,0 GHz, i 4 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 16 GB) e 8 GB di memoria flash eMMC. Supporta le configurazioni Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10, nonché i file system EXT4 e Btrfs. Supporta anche la transcodifica hardware 4K, Wake on LAN e Wake on WAN.

Il NAS Asustor è in grado di supportare fino a 24 TB di spazio di archiviazione, con ogni slot M.2 che può ospitare fino a 4 TB. Queste unità non sono economiche. Se stai cercando di popolare completamente l’FS6706T con un massimo di 24 TB di spazio di archiviazione, pianifica di spendere tanto per farlo. Tuttavia, è possibile integrare lo spazio di archiviazione SSD con ulteriori 88 TB di spazio di archiviazione HDD.

Software e funzionalità

Questo NAS è basato sul sistema operativo Asustor Data Master (ADM) dell’azienda, uno dei migliori sistemi operativi per NAS predefiniti. L’interfaccia utente di ADM è intuitiva e ben strutturata, rendendo facile anche per i principianti la gestione del server.

Il funzionamento del FS6706T richiede l’installazione di almeno un SSD M.2. Una volta installata, il NAS è in grado di scaricare e installare automaticamente l’ultima versione di ADM. Il processo di installazione del sistema operativo è semplice e veloce, dipendendo principalmente dalla velocità della rete.

ADM offre un’app store, un’app per le impostazioni, un gestore di archiviazione, un monitor delle attività e la possibilità di spegnere e/o riavviare del tutto il NAS. Inoltre, è possibile monitorare l’attività del NAS, visualizzando l’utilizzo del processore, dei dischi o dei vari processi, e tenere un log degli eventi per individuare eventuali problemi di sistema.

Per quanto riguarda la configurazione, Asustor offre due opzioni: una basic per gli utenti meno esperti e una avanzata. La configurazione avanzata permette di personalizzare specifiche come gli indirizzi di rete e il filesystem. La configurazione basic, invece, offre dei setting predefiniti basati su due profili: “Capacità massima” e “Bilanciato”. Basta selezionare il profilo preferito, impostare un utente con relativa password e il software ADM si occuperà del resto.

Una delle funzioni più utili offerte da ADM è Dr. ASUSTOR, un’app che consente di monitorare lo stato dei dischi installati, permettendo di comprendere facilmente lo stato di funzionamento delle unità di storage. Inoltre, ADM offre l’accesso a un catalogo di oltre 270 app di marca e di terze parti, tra cui Plex Media Server, PHP, Docker, TeamSpeak, Amazon Prime Video, ClamAV, Deluge, Disney+ e Vaultwarden.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’FS6706T offre performance eccellenti, soprattutto grazie all’utilizzo di SSD M.2 NVMe. Il NAS è alimentato dal processore Intel Celeron N5105, che assicura un’ottima efficienza senza mai diventare un collo di bottiglia per le performance. Durante i test, l’FS6706T ha dimostrato di essere in grado di gestire senza problemi attività ad alta intensità di dati, come la creazione di video in 4K o la condivisione di file di grandi dimensioni.

Il Flashstor 6 di Asustor rappresenta un’ottima soluzione per utenti di ogni livello di esperienza. I meno esperti apprezzeranno la facilità d’uso e l’intuitività della GUI, mentre gli utenti più esperti potranno ottimizzare al massimo il loro sistema. In conclusione, l’FS6706T è un NAS di alta qualità che offre prestazioni eccellenti e una gestione semplice e intuitiva.

Performance

Il NAS ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T) è un dispositivo potente e versatile, con alcune caratteristiche tecniche molto impressionanti. È alimentato da un processore Intel Celeron N5105, un chip quad-core che è stato utilizzato in molti altri NAS e ha dimostrato di avere prestazioni robuste. Questo processore è accompagnato da 4 GB di RAM DDR4 preinstallata, che può essere espansa fino a 16 GB se necessario.

La configurazione iniziale dell’FS6706T è stata piuttosto semplice. Ho rimosso le quattro viti dal pannello inferiore che sostiene il gruppo ventola e installato 2 unità SSD. Ho collegato il NAS al router con il cavo LAN fornito e l’ho acceso. Dopodiché ho scaricato ed eseguito il centro di controllo Asustor.

Il software Asustor Control Center, messo a disposizione da Asustor, rende la gestione del NAS ancora più semplice, grazie alla sua interfaccia grafica user-friendly. Una volta avviato il programma, esso rileverà automaticamente il NAS Asustor e ne indicherà lo stato. Da qui, è possibile gestire il NAS, decidendo di spegnerlo, mandarlo in modalità Risparmio Energetico e avviare il software ADM per la gestione del dispositivo.

Infatti il dispositivo è stato immediatamente riconosciuto. Ho cliccato sul pulsante ‘Non inizializzato’ e ho selezionato Configurazione con 1 clic. Dopo aver creato un nome account e una password, ho selezionato la modalità Archiviazione dati bilanciata. L’intero processo di inizializzazione ha richiesto meno di un minuto.

Per testare le prestazioni del dispositivo, ho utilizzato due scenari diversi. In entrambi, ho misurato i tempi di lettura e scrittura trasferendo una cartella da 10 GB tra il NAS e il PC desktop. Nel primo scenario, ho collegato l’FS6706T alle porte LAN 2.5GbE del mio router e l’Ipad tramite WIFI6. In questo scenario, il NAS ha raggiunto velocità di lettura e scrittura di 98 Mbps. C’è da tenere conto ovviamente la potenza del segnale wifi e il tipo di router. Ho effettuato anche dei test tramite iPerf3 di connessione al NAS.

Nel secondo scenario, ho collegato sia il NAS che il desktop tramite la LAN 2.5GbE. Questa configurazione ha portato a velocità significativamente più veloci – 306 Mbps in scrittura e 288 Mbps in lettura. È importante notare che la configurazione di rete più comune in un ambiente domestico non sarà in grado di sfruttare appieno queste velocità.

L’FS6706T resta un NAS impressionante, adatto a professionisti IT e a chiunque sia disposto a investire tempo e denaro per sfruttare le sue potenzialità.

Conclusione

L’Asustor Flashstor FS6706T rappresenta un passo avanti significativo nel mercato dei NAS. Questo elegante dispositivo utilizza l’innovativa tecnologia M.2 NVMe per l’archiviazione, offrendo prestazioni superiori rispetto alle tradizionali unità a disco. Non solo offre velocità di trasferimento file eccezionali, ma è anche più silenzioso e affidabile.

Al momento, non ci sono altri prodotti sul mercato che possono competere con l’FS6706T. Anche se esistono NAS SSD solidi da Synology, non abbiamo ancora visto un altro box M.2 NVMe. Questo dà ad Asustor un vantaggio esclusivo in questa nicchia. L’FS6706T è stato lanciato insieme all’FS6712X, un modello più potente con sei slot M.2 aggiuntivi e una rete più veloce da 10GBps.

Nonostante l’Asustor FS6706T offra prestazioni impressionanti, non è esente da limitazioni. Il dispositivo non ha la larghezza di banda PCIe interna per sfruttare appieno le unità NVMe e non può utilizzare al massimo la larghezza di banda limitata disponibile su due porte 2,5GbE. Tuttavia, questi problemi potrebbero non essere rilevanti per molti utenti, dato che il vero valore di questo NAS risiede nella sua archiviazione compatta e conveniente.

Un aspetto degno di nota è la riduzione del rumore e del consumo energetico, un vantaggio dovuto principalmente alla tecnologia SSD. Nonostante ciò, l’FS6706T non è completamente silenzioso a causa del singolo ventilatore da 80 mm. Tuttavia, Asustor ha sviluppato una soluzione efficace per questo problema: un connettore USB per la ventola, una caratteristica che riduce al minimo la possibilità di danneggiare il NAS.

Il prezzo di vendita dell’FS6706T è abbastanza elevato, circa 550 euro senza dischi. Il vero ostacolo all’acquisto potrebbe essere il costo delle unità allo stato solido NVMe. Nonostante ciò, il prezzo è in linea con le funzionalità offerte dal dispositivo.

Se stai cercando un NAS sottile con le velocità di trasferimento file più elevate disponibili, l’Asustor Flashstor FS6706T è sicuramente un’opzione da considerare. Tuttavia, se non sei pronto per aggiornare la tua rete o se non vuoi spendere molto su SSD compatibili con NAS, esistono alternative più economiche, come il NAS Synology 423+.