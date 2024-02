Corsair M75: Recensione – un nuovo mouse

Spinti dalla ricerca del mouse che possa soddisfare tutte le esigenze di videogiocatori e non, ecco che un nuovo contendente si palesa. Nella recensione di oggi vogliamo parlarvi del nuovo mouse dal nome Corsair M75. L’ultimo gioiellino di casa Corsair è un dispositivo adatto sia a lunghe sessioni di gaming, sia all’utilizzo quotidiano, e che abbiamo avuto il piacere di provare.

Senza perderci in ulteriori disamine però, lanciamoci nella recensione del nuovissimo Corsair M75.

Corsair M75 – Presentazione ed estetica

Esteriormente il prodotto si presenta con un format factory tradizionale, adattabile sia ad un pubblico di destrorsi che mancino grazie alla sua perfetta simmetria. È possibile notare tale adattabilità dalla presenza di una doppia pulsantiera programmabile su ambo i lati del mouse.

Il mouse è costituito prevalentemente in plastica, dal colore nero opaco. Non dissimilmente ai suoi fratelli, le dimensioni del mouse sono di 130 x 60 x 40 mm. Presenta tre strisce led RGB nella zona posteriore (due verticali ed una orizzontale alla base) assieme al logo Corsair altrettanto illuminato. Il Corsair M75 presenta una connessine via cavo USB, senza possibilità di connessione wireless come la sua versione M75 Air. Ciò garantisce un’alta precisione ed una latenza nulla, massimizzando al meglio la responsività del prodotto. La connessione è resa possibile tramite un cavo USB tipo A lungo 180 cm e foderato in nylon, per garantirne una durabilità nel tempo.

Da un punto di vista ergonomico il Corsair M75 risulta adattarsi alla forma della mano, accompagnandola per lunghe sessioni di gioco. Ciò grazie non solo alla sua forma ma anche al suo peso di soli 74 grammi che permettono di controllare facilmente il dispositivo senza affaticare il polso.

Modulazione e controllo dei DPI

Il Corsair M75 è dotato di Switch ottici istantanei, garantendo fino a 100 milioni di clic. Il sensore ottico posto al di sotto del dispositivo è un Corsair Marksman da 26000 DPI, prestandosi assieme al peso della periferica soprattutto per i giochi FPS.

Mediante apposito pulsante situato al di sotto del prodotto, è possibile modificare i DPI su cinque livelli prefissati. Per farlo vi basterà semplicemente schiacciare l’apposito pulsante ed il led cambierà colore. I cinque livelli di sensibilità sono contrassegnati ciascuno da un colore (rosso minimo, blu massimo).

Sarà inoltre possibile modificare manualmente i dpi del Corsair M75 tramite una combinazione di tasti, che permetteranno di incrementare o diminuire la sensibilità ad intervalli di 50 DPI. Grazie a questa funzione il dispositivo garantisce una massima adattabilità ad ogni esigenza. Unica nota dolente è il posizionamento dell’apposito pulsante, situato alla base del prodotto. Questo posizionamento rende quindi impossibile cambiare i propri settaggi durante delle sessioni di gaming, richiedendo di dover alzare la periferica.

Una visione generale sul prodotto

Veniamo ora a trattare uno degli aspetti che più interessano ai consumatori. Quanto costa questa periferica? Il Corsair M75 è disponibile al prezzo di € 89,99 di listino. La notevole precisione del mouse, abbinata al suo peso ed all’agilità nel suo utilizzo, rappresentano i valori che spingerebbero qualunque amante di titoli FPS a comprare questo mouse. Ciò che però ci chiediamo è…ne vale la pena?

Dopo aver trascorso lunghe sessioni di gioco con il Corsair M75 posso dire con fermezza che la sua adattabilità alla mano e la sua velocità di movimento permettono di ridurre drasticamente l’affaticamento del polso. Inoltre, preme ricordare che questo modello rappresenta una versione più accessibile della sua controparte wireless, l’M75 Air, dal prezzo decisamente maggiore.

Unica pecca sul prodotto potrebbe essere il suo utilizzo orizzontale, a discapito invece di un mouse verticale capace di adattarsi ancor di più all’ergonomia della mano. Tolto questo dettaglio però, frutto di puri gusti personali, Corsair M75 rappresenta un eccellente prodotto, capace di piegarsi alle esigenze più disparate di giocatori e non.