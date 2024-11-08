The Batman avrà una serie spin-off sul Joker di Barry Keoghan? Le ultime notizie

Il franchise di The Batman messo in piedi da Matt Reeves si arricchisce sempre di più. Nuove indiscrezioni parlano, infatti, del ritorno di Barry Keoghan nei panni di Joker sia come villain principale del terzo capitolo della saga, sia come protagonista di una nuova serie spin-off. Ma procediamo per gradi.

La fortunata pellicola di The Batman diretta da Matt Reeves ha debuttato nel 2022, riscuotendo un notevole successo al botteghino nonchè un entusiasmo generale da parte dei fan della DC e non solo. Il film del 2022 vedeva il protagonista, interpretato da Robert Pattinson, combattere contro la figura dell'Enigmista (Paul Dano) che voleva far fuori i principali politici di Gotham. Al cast stellare si aggiungevano poi Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Barry Keoghan che appariva con un cameo nella scena post-credit vestendo i panni di Joker.

Dopo averla rimaneggiata varie volte, la sceneggiatura di The Batman 2 sarebbe effettivamente pronta e il debutto del film nelle sale è programmato per ottobre 2026. Stando a quanto confermato recentemente dal regista a Collider, il futuro del franchise è chiaro: Matt Reeves vuole realizzare una trilogia.

Barry Keoghan nello spin-off di Joker e in The Batman 3?

Dal podcast Marvelvision sono trapelate alcune informazioni. Barry Keoghan tornerà a vestire i panni di Joker sia in The Batman 2, ma solo con un nuovo cameo, per poi diventare l'antagonista principale nella trama di The Batman 3. Nel mentre, interpreterà il villain anche in una serie spin-off che lo vedrà come protagonista.

Infatti, in seguito al successo di The Penguin con Colin Farrell, Matt Reeves ha confermato la volontà di realizzare nuove serie spin-off su altri personaggi di Gotham CIty. Verosimilmente, la serie su Joker sarà ambientata nel periodo che andrà da The Batman 2 a The Batman 3, dunque dopo un breve cameo nel secondo capitolo del franchise, avremo un altro assaggio del Joker di Keoghan nella serie spin-off prima di vederlo come main villain nella pellicola che dovrebbe chiudere la trilogia di Matt Reeves. Per adesso, però, in attesa di conferme definitive, non ci resta che aspettare l'uscita di The Batman 2.