Joker sarà in The Batman 2? Barry Keoghan parla del suo possibile ritorno

Il mistero si infittisce attorno al futuro del Joker nell'universo di The Batman firmato Matt Reeves. Oltre all'enigmatica scena tagliata del primo film, in cui appunto Barry Keoghan veste per la prima volta i panni di Joker, abbiamo pochi indizi che ci parlano di un suo possibile ritorno in The Batman 2. Per ora.

All'attore irlandese, in occasione del Toronto International Film Festival, è stato chiesto quali fossero i piani per il suo eventuale ritorno come Joker in The Batman 2. Com'era prevedibile, Keoghan ha risposto furbamente a Variety: "Vedremo dove va a finire. Ancora una volta, un'esperienza incredibile, e... sì. Questo è tutto quello che posso dire".

Nonostante le attese dei fan e le risposte dell'attore, Matt Reeves ha chiarito in diverse occasioni che il Joker potrebbe non essere l'antagonista principale di The Batman - Parte 2. Tuttavia, il regista ha lasciato intendere che il personaggio avrà sicuramente nel tempo un ruolo importante nella storia.

The Batman 2: quello che sappiamo fin qui

La produzione di The Batman 2 è stata al centro di numerose indiscrezioni. Recentemente, James Gunn ha dovuto smentire le voci che volevano Boyd Holbrook nei panni di Harvey Dent/Due Facce.

Inizialmente previste per novembre 2023, le riprese del sequel sono state posticipate a causa degli scioperi del 2023 e inizieranno a fine anno.

L'uscita del film è ora fissata per ottobre 2026, salvo eventuali cambi di programma e Matt Reeves, che ha già ottenuto un grande successo con il primo film, spera di replicare questo risultato con il sequel. The Batman del 2022 ha incassato infatti oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto quattro nomination agli Oscar.