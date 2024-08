The Bear: la classifica dei migliori episodi della serie

The Bear è una delle serie del momento, ormai da diverso tempo. Ci ha conquistati sin dalla prima stagione, ha elevato il livello con la seconda e si è riconfermata con l'uscita della terza stagione (qui la nostra recensione), disponibile in streaming su Disney Plus.

Una serie TV in grado di brillare per narrazione, estetica e costanza nella qualità degli episodi. Tra questi si nascondono però veri e propri gioielli del panorama televisivo degli ultimi anni. Andiamo quindi a scoprire la top 10 dei migliori episodi di The Bear.

10. Per Sempre (stagione 3, episodio 10)

Partiamo subito con l'ultimo in ordine di uscita, quello conclusivo della terza stagione. Non un finale di stagione perfetto, ma un episodio più che ottimo. Carmy (Jeremy Allen-White) si ritrova ad affrontare il suo passato, faccia a faccia. A farvi da contorno, la chiusura di un amatissimo ristorante, che segna anche la chiusura di un cerchio per molti dei protagonisti. Ma finisce anche per aprire nuove porte, che saranno certamente esplorate in futuro.

9. Cambio di Programma (stagione 1, episodio 1)

Conquistarsi un pubblico con un episodio pilota di neppure mezz'ora è un'impresa estremamente complicata. The Bear è quello che conosciamo oggi grazie al suo primo episodio. Quello che ha definito i toni della serie, ne ha messo in luce atmosfere e personaggi, ha convinto il pubblico a proseguire il viaggio di Carmy e della famiglia Berzatto.

8. La recensione (stagione 1, episodio 7)

I ritmi frenetici e la tensione palpabile dietro ai fornelli sono l'ingrediente vincente di molti degli episodi di The Bear. "La recensione" è uno di questi. Lo showrunner Christopher Storer dirige un episodio brevissimo, di circa 20 minuti, costituito da un unico e lunghissimo piano sequenza. Una puntata dal tasso di difficoltà enorme, in cui il countdown per l'apertura è scandito dall'incrinarsi dei rapporti tra Sydney, Carmy e Richie. Il tutto a partire da una recensione positiva.

7. The Bear (stagione 2, episodio 10)

L'episodio che prende il titolo della serie non poteva che essere memorabile, anche solo per l'ormai iconica sequenza della cella frigorifera. Ancora una volta sono i rapporti tesi a prendersi la scena, in primis quelli tra Carmy e Richie, che si porteranno fino alla terza stagione. Un episodio in cui, come di consuetudine, tutto ciò che poteva andare male finisce per andare anche peggio, sia in cucina che in amore.

6. Domani (stagione 3, episodio 1)

L'incipit della terza stagione è un eccellente bentornato. Un episodio che porta lo spettatore nella mente di Carmy e per la prima volta risale al giorno del funerale di suo fratello. Domani non fa grandi passi in avanti a livello narrativo, ma lascia parlare le immagini più di quanto potrebbero fare i dialoghi, grazie a un dirompente montaggio tra passato e presente.

5. Melata (stagione 2, episodio 4)

Poche puntate di The Bear sono visivamente e narrativamente appaganti quanto Melata. Il delirio della cucina lascia spazio alla calma di Marcus e di una città come Copenhagen. Un’esperienza di crescita fondamentale per uno dei personaggi che spesso passa in secondo piano. Ma soprattutto una delle tante vette toccate dalla seconda stagione di The Bear, fino ad ora senza dubbio la migliore.

4. Braciole (stagione 1, episodio 8)

Il gran finale della prima stagione é un intenso susseguirsi di confessioni e rivelazioni. É la puntata della lettera di Mickey a Carmy. Delle scatole di pomodoro. Il culmine di una prima stagione che segna il vero inizio di The Bear.

3. Tovaglioli (stagione 3, episodio 6)

Abbiamo ormai capito che il sesto episodio di ogni stagione é quello che mette in pausa la linea narrativa principale per fare un passo indietro, raccontando aspetti che non conosciamo dei personaggi principali. Questa volta ci si concentra sugli inizi di Tina, assoluta protagonista di una fenomenale puntata, tra le più convincenti ed emotivamente d’impatto della serie. Non ci poteva essere un miglior esordio alla regia per Ayo Edebiri, interprete di Sydney.

2. Forchette (stagione 2, episodio 7)

Forchette é la puntata di Richie, quella che segna un netto cambiamento per il sempre polemico cugino di Carmie. Lo stage da chef Terry (la sempre favolosa Olivia Colman), inizialmente presentata e percepita come una punizione, si trasforma nella più grande lezione di vita per Richie, capace di trovare finalmente quello scopo che cercava da troppo tempo.

1. Pesci (stagione 2, episodio 6)

L'episodio simbolo di The Bear è anche quello che più si discosta dalle solite ambientazioni e personaggi della serie. Pesci può vantare un eccezionale cast di guest star che prestano il loro volto agli altri componenti della famiglia Berzatto. A partire da una strepitosa Jamie Lee Curtis, ma anche Bob Odenkirk (Better Call Saul), il solito Jon Bernthal (The Punisher) e non solo.