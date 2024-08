Emily in Paris 4 (Parte 1), Recensione: Parigi brilla ancora

È arrivata su Netflix la prima parte di Emily in Paris 4, serie televisiva dramedy statunitense, amata dal grande pubblico.

Seguendo la tendenza ormai comune per quanto riguarda la pubblicazione su Netflix delle serie televisive, per il momento sono arrivate in piattaforma solo le prime 5 puntate. La seconda parte sbarcherà su Netflix solo il mese prossimo, più precisamente il 12 di settembre. Nell’attesa dei prossimi episodi di seguito una recensione di questa prima parte della scoppiettante Emily in Paris.

La trama di Emily in Paris 4

La statunitense Emily si è trasferita ormai da diverso tempo a Parigi, dove lavora come responsabile della comunicazione al posto del suo capo, in dolce attesa e quindi impossibilitata a partire. A Parigi Emily documenta la sua vita tramite i social e stringe rapporti di amicizia molto forti, tra questi il rapporto con Gabriel, costantemente nel limite tra amicizia e amore.

La terza stagione si era conclusa con un grosso dramma, Camille e Gabriel, che dovevano sposarsi, si sono lasciati, proprio a causa del possibile interesse del giovane Chef Gabriel per Emily. A far notare questo possibile rapporto amoroso tra Emily e Gabriel è stato proprio Alfie, fidanzato di Emily in quel momento.

La quarta stagione parte proprio da qui, Emily verrà etichettata sui social come una sfascia famiglie dal fratello di Camille, e dovrà cercare di risollevare la sua immagine e cercare di ristabilire un rapporto con Alfie, adirato a tal punto da non volere mai più avere a che fare con la ragazza.

Leggerezza e complessità

La storia, già nella seconda parte della terza stagione, ha cominciato a complicarsi e anche in questi episodi continua su questa linea. Stiamo sempre parlando di una serie televisiva leggera, che racconta le avventure di una ragazza americana a Parigi, con tanti stereotipi divertenti che riescono a strappare un sorriso agli spettatori, ma man mano è stata messa sempre più carne al fuoco.



Già solo il triangolo amoroso tra Camille Gabriel e Emily, in primis si è arricchito con Alfie, ma anche con il bambino che aspetta Camille e da Sofia. L’amica di Emily, Mindy, se prima risultava solo un personaggio simpatico, utile a far esprimere i pensieri della protagonista, ora ha una storyline tutta sua, e ne conosciamo man mano il passato e il presente.

La parola d’ordine di questa serie resta la leggerezza. Le risate non mancano in nessuno degli episodi, e soprattutto, anche vista la durata delle puntate, è sicuramente la serie perfetta da utilizzare come sottofondo delle proprie giornate in casa, senza avere la necessità di seguire ogni secondo con attenzione.

Glamour

Sicuramente la parte più importante di questa serie televisiva è il glamour. I costumi sono uno degli aspetti che caratterizza maggiormente gli episodi, sia per quanto riguarda gli outfit di Emily (che nel corso delle stagioni hanno influenzato la moda di tante coetanee della protagonista) ma anche quelli dei personaggi secondari. Lo stile di Emily è molto simile a quello della sua amica Mindy, che del resto non ha origini francesi, mentre si distanzia da quello di Camille o di Sylvie, entrambe francesi doc. Anche Gabriel e Alfie hanno uno stile totalmente diverso.



Lo stile è parte della caratterizzazione dei personaggi, Emily non sarebbe com’è senza i suoi vestiti. Per il resto la caratterizzazione dei vari protagonisti è abbastanza semplice, per quanto riguarda Emily c’è sicuramente l’idea di creare un percorso di crescita, nonostante ancora non si sia arrivati ad un effettivo risultato. Camille e Mindy sono sicuramente i personaggi che in maggior misura hanno subito dei cambiamenti.

le interpretazioni degli attori sono buone, adatte all’argomento trattato.

Per quanto riguarda la regia e la fotografia anche in questo caso niente di troppo eccezionale, ma nemmeno di catastrofico. Insomma un prodotto leggero che si lascia guardare per quello che è, senza grandi pretese.