The Bear, che sorpresa! Un episodio speciale è disponibile su Disney+: ecco di cosa si tratta

La quinta (e forse ultima) stagione di The Bear non è ancora uscita, ma Disney+ ha deciso di farci un regalo per ingannare l'attesa.

Ieri è stato pubblicato sulla piattaforma un episodio prequel intitolato "Gary".

Questo episodio speciale, della durata di circa un’ora, racconta un viaggio a Gary, Indiana, intrapreso da Richie e Mikey prima degli eventi narrati nella serie principale. I due sono interpretati rispettivamente da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal.

The Bear - Sfondo

The Bear, l'episodio speciale e l'imminente conclusione

L’annuncio dell’episodio è arrivato direttamente da Moss-Bachrach tramite Instagram. L’attore ha anche partecipato alla scrittura della puntata insieme a Bernthal, mentre la regia è stata affidata al creatore della serie, Christopher Storer.

Nel suo post, Moss-Bachrach ha definito il progetto "un sogno che diventa realtà", ringraziando le comunità di Gary e Chicago per il supporto.

Per quanto riguarda la nuova stagione, il debutto è previsto per l’estate, seguendo la tradizione delle stagioni precedenti, tutte lanciate a giugno. Molti indizi suggeriscono, però, che la quinta stagione sarà anche quella conclusiva.

Difatti, Storer aveva progettato la serie per quattro stagioni, come raccontato da Jeremy Allen White, ma il suo successo ha portato FX a rinnovarla per una quinta stagione.