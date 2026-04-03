The Drama è un'opera che oscilla tra satira e thriller, il tutto all'interno di un contesto matrimoniale che funge da cornice in questa (apparente) commedia romantica. Un film sostenuto dalle interpretazioni solide di Zendaya e Robert Pattinson, chiamati a riflettere su un quesito che domina l'intera narrazione. Per Kristoffer Borgli si tratta sicuramente di una pellicola fuori dagli schemi, dominata dalla volontà di voler infondere discussioni.

E se il problema delle storie d’amore fosse il modo in cui ci hanno abituati a raccontarle? Il cinema, da sempre, insiste su una visione in cui il dramma diventa condizione necessaria di sentimento, tra relazioni tormentate e ambizioni inconciliabili, come dimostrano Titanic o La La Land.

Un paradigma che il regista norvegese Kristoffer Borgli decide però di mettere in crisi: con The Drama – Un segreto è per sempre, attualmente al cinema con I Wonder Pictures, il cineasta sovverte le regole della commedia romantica attraverso una narrazione ambigua e sottilmente provocatoria.

Emma Harwood (Zendaya) e Charlie Thompson (Robert Pattinson) sono una coppia prossima al matrimonio, apparentemente solida e senza incrinature.

A pochi giorni dalle nozze, però, i due scoprono che la DJ ingaggiata per la cerimonia fa – apparentemente - uso di sostanze stupefacenti: un dettaglio marginale che, invece di essere risolto rapidamente, innesca una serie di conversazioni sempre più tese.

Nel tentativo di gestire la situazione, i due si confidano con i loro migliori amici, Mike (Mamoudou Athie) e Rachel (Alana Haim), anche loro sposati. È durante una prova menù che la discussione si accende, facendo emergere tensioni latenti e segreti mai davvero affrontati.

Ma è con una rivelazione di Emma che il terreno sotto i piedi di Charlie inizia a cedere: quello che sembrava un matrimonio ormai deciso si trasforma in un punto interrogativo. La domanda diventa allora inevitabile: quanto si può davvero conoscere la persona che si sta per sposare?

La decostruzione della commedia romantica

Nel 1969, Ingmar Bergman portava sul grande schermo Passione, un dramma psicologico in cui esplora la frattura tra l’immagine che costruiamo degli altri e la loro reale, spesso inaccessibile, natura. Questo tema ritorna anche nel lavoro di Borgli, la cui carriera emergente si concentra su personaggi narcisistici, ossessionati dall’immagine che proiettano e dalla percezione altrui, fino a sabotarsi.

Borgli delinea così una realtà distorta, popolata da fantasie utopistiche sull’apparente perfezione. Con The Drama, il regista compie un passo avanti, offrendo un ritratto satirico dell’imperfezione e dei lati oscuri degli impulsi umani.

The Drama - Un segreto è per sempre - Sfondo / A24, Square Peg, Dilemma Films, Live Free or Die Films, EFD Films

The Drama è l’immagine stessa della decostruzione della commedia romantica, una realtà che alterna bruscamente, grazie a jump cut e smash cut, l’immagine idilliaca di una coppia felice che lentamente si frantuma di fronte a un segreto scomodo e difficile da affrontare.

Borgli gioca con quest’ambiguità non solo nel sentimento, ma anche nel genere stesso: ciò che vediamo oscilla tra satira e thriller, lasciando lo spettatore costantemente in bilico tra ironia e disagio. La forza del film risiede nell’innescare la grande rivelazione di Emma, un segreto svelato quasi subito, per spostare l’attenzione sul dopo: il vero motore della storia non è il segreto in sé, ma le dinamiche e i comportamenti che esso scatena.

La frattura dello sguardo

In questo contesto, il personaggio di Charlie, interpretato da Robert Pattinson, diventa l’emblema della cosiddetta frattura dello sguardo maschile. Soggiogato dall’immagine idealizzata della sua compagna - una donna percepita come pura e modesta – Charlie finisce per distorcere la realtà attraverso la fantasia, proiettando su Emma un ritratto che esiste solo nella sua mente.

Ciò è ben visibile nella messa in scena: inizialmente ritroso nell’indagare il passato di Emma, il personaggio finisce intrappolato in un circolo di immagini che mescolano passato e presente in un’unica linea temporale. Questo disagio si scontra bruscamente anche con i personaggi secondari di Athie e Haim, in particolare quest’ultima, che rifiuta categoricamente questa nuova immagine di Emma. Una sorta di ipocrisia lega ogni figura, ciascuna macchiata da qualche peccato passato ma incapace di riconoscere ciò che ha commesso.

The Drama - Un segreto è per sempre - Sfondo / A24, Square Peg, Dilemma Films, Live Free or Die Films, EFD Films

Un film audace e provocatorio

The Drama esplode nel suo dramma nel giorno delle nozze, scatenando un cortocircuito di reazioni e tensioni che culminano in un epilogo dolceamaro ma, forse, poco azzardato da Borgli.

Eppure, la vera punta di diamante sono loro: Zendaya e Robert Pattinson dimostrano una perfetta chimica sullo schermo, esaltando con i loro difetti due personaggi contrapposti che, forse, non si conoscono davvero.

Se Pattinson incarna il disagio emotivo di uno sposo - sta commettendo un errore?

- crogiolandosi in una desolazione silenziosa, Zendaya offre un’egregia performance, restituendo il conflitto interiore di una donna messa a nudo, i cui sguardi oscillano tra il sogno di una vita e la paura di essere percepita come qualcosa che non è.

Una contrapposizione ben bilanciata che trova forza ulteriore nei personaggi secondari: Alana Haim emerge come presenza scomoda e destabilizzante, mentre Mamoudou Athie contribuisce a mantenere costante la tensione emotiva del gruppo.

Il tutto è accompagnato dalla colonna sonora firmata da Daniel Pemberton, che oscilla tra suoni minimalisti e pulsioni ansiogene, amplificando il senso di inquietudine che attraversa l’intero film.

The Drama - Un segreto è per sempre - Sfondo / A24, Square Peg, Dilemma Films, Live Free or Die Films, EFD Films

Come in Ingmar Bergman, anche qui l’amore diventa uno specchio deformante: non riflette l’altro per ciò che è, ma per ciò che siamo disposti a vedere – e, forse, ad accettare di non conoscere mai davvero.